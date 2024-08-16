Преодолевает любые преграды: российский внедорожник, который все ждали

«Комбат» — внедорожник, который изменит правила игры в автопроме

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На форуме "Армия-2024" был представлен новый отечественный внедорожник. Он разработан для перевозки личного состава, доставки грузов, буксировки прицепов по любым дорогам и в любых условиях, а также для поддержки повседневных задач военных и чиновников, сообщает "Российская газета". Длина внедорожника составляет около 5 метров, а дорожный просвет в 250 мм позволяет ему преодолевать водные преграды глубиной до 1 метра. Оснащен дизельным двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 150 л. с., который работает с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный. Передняя подвеска независимая пружинная, задняя — рессорная.

Фото: unsplash.com by Daniela Cuevas, CC0

Внутри автомобиля установлена современная приборная панель с экраном между спидометром и тахометром, а также мультимедийная система с сенсорным дисплеем. Среди других удобств — двухзонный климат-контроль и электронные активаторы режимов трансмиссии. Салон отделан искусственной кожей и тканью, в дверях — мягкие вставки. Несмотря на длину почти 5 метров, третий ряд сидений отсутствует, что позволяет увеличить объем багажного отделения. На втором ряду расположены три раздельных кресла.

Судя по шильдику на автомобиле, его разработка принадлежит Арзамасскому машиностроительному заводу, расположенному в Нижегородской области и работающему с 1972 года. Завод занимается производством военной техники, автозапчастей и спецтехники, и включен в санкционные списки Евросоюза и США. Как отмечают СМИ, новый внедорожник получил название "Комбат" и построен на оригинальной раме с использованием компонентов полноприводного "Соболь NN". Это продолжение проекта "Стрела".

Уточнения

«ГАЗ Соболь NN» — ГАЗ Соболь на базе ГАЗель NEXT с обновлённым дизайном ГАЗель NN. По сути, автомобиль получил небольшие изменения, свою раму, свой мост с односкатными колёсами и полный привод. Комфорт и остальное тоже перебрались от ГАЗель NN, но получили лучшую манёвренность. Двигатель — Cummins 2.8.

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.