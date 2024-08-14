Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Австрия заявила о риске при прекращении поставок газа из РФ
Продукты, вызывающие голод: как выбрать еду, чтобы оставаться сытым
Больше всего квартир продаётся в восточной части Москвы
Врач Саламатина: после 45 лет каждый год нужно сдавать восемь анализов
Генетически модифицированная древесина может хранить углерод и сокращать выбросы
Страховщики назвали регионы, куда можно не бояться ехать в отпуск на авто
Флеболог Смирнова: первый признак оторвавшегося тромба — это внезапная одышка
Если цены не растут, значит, у экономики проблемы — эксперт Алексей Зубец
EADaily: европейские компании отказываются хранить газ на Украине

Как пережить жару в автомобиле без кондиционера: 7 крутых лайфхаков

От жары в машине спасут чехлы и атермальная плёнка
1:45
Авто

Без автомобильного кондиционера в машине приходится несладко, особенно есть стоять в пробке. Однако есть и другие способы справиться с летним зноем. Как выжить в жару в салоне машины, рассказали newia.ru со ссылкой на журнал "За рулём".

От жары в машине спасут чехлы и атермальная плёнка
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Увлажнитель

Необязательно покупать специальный увлажнитель - соорудить простую систему можно и своими руками. Возьмите мокрую марлю и зафиксируйте её на воздуховодах. При обдуве материал будет охлаждаться, и в салоне станет свежее.

Защитная плёнка

Атермальная пленка для стёкол состоит из нескольких слоёв, один из которых поглощает ультрафиолет. Чтобы максимально защититься от палящего солнца, обклейте ею лобовое и другие стёкла.

Цветная полоса на ветровом стекле

Такая полоса поможет снизить действие солнечных лучей. Не забудьте, что по нормативам она должна быть не шире 140 мм и не заходить на зону работы дворников.

Правильные чехлы

Тёмные чехлы сильнее нагреваются. Если у вас в машине на сиденьях именно такие - поскорее замените их на светлые.

Чехол на руль

Чтобы руль не нагревался, оснастите его меховым чехлом. Не любите мех - используйте любую приятную на ощупь ткань светлой палитры.

Вентилятор

По эффективности такой девайс отстаёт от кондиционера, но тоже освежает. Моделей на рынке множество - есть даже те, что работают от солнечных батарей. 

Светлая одежда

Та же ситуация, что с чехлами. Если не хотите во время езды обливаться потом, носите одежду светлых оттенков.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot

Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.

ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
У конкурента России на рынке зерна возникли большие проблемы
L-frii: у одного из главных конкурентов России на рынке зерна серьёзные проблемы
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами
Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте
Украина признана банкротом, её активы будут распроданы "фондами-стервятниками" Любовь Степушова В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются Дмитрий Плотников Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
Последние материалы
Украина признана банкротом, её активы будут распроданы "фондами-стервятниками"
Страховщики назвали регионы, куда можно не бояться ехать в отпуск на авто
Флеболог Смирнова: первый признак оторвавшегося тромба — это внезапная одышка
Если цены не растут, значит, у экономики проблемы — эксперт Алексей Зубец
EADaily: европейские компании отказываются хранить газ на Украине
Киностудия Сергея Светлакова анонсировала съёмки комедии про Новый год
Спрос на речные круизы в России вырос на 15%
В Пакистане осудили на 25 лет лжепророка
Маска из мяты для кожи вокруг глаз: убирает тёмные круги и снимает усталось
Сборы фильма "Собиратель душ" превысили 300 миллионов рублей в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.