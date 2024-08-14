Как пережить жару в автомобиле без кондиционера: 7 крутых лайфхаков

От жары в машине спасут чехлы и атермальная плёнка

1:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Без автомобильного кондиционера в машине приходится несладко, особенно есть стоять в пробке. Однако есть и другие способы справиться с летним зноем. Как выжить в жару в салоне машины, рассказали newia.ru со ссылкой на журнал "За рулём".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Увлажнитель

Необязательно покупать специальный увлажнитель - соорудить простую систему можно и своими руками. Возьмите мокрую марлю и зафиксируйте её на воздуховодах. При обдуве материал будет охлаждаться, и в салоне станет свежее.

Защитная плёнка

Атермальная пленка для стёкол состоит из нескольких слоёв, один из которых поглощает ультрафиолет. Чтобы максимально защититься от палящего солнца, обклейте ею лобовое и другие стёкла.

Цветная полоса на ветровом стекле

Такая полоса поможет снизить действие солнечных лучей. Не забудьте, что по нормативам она должна быть не шире 140 мм и не заходить на зону работы дворников.

Правильные чехлы

Тёмные чехлы сильнее нагреваются. Если у вас в машине на сиденьях именно такие - поскорее замените их на светлые.

Чехол на руль

Чтобы руль не нагревался, оснастите его меховым чехлом. Не любите мех - используйте любую приятную на ощупь ткань светлой палитры.

Вентилятор

По эффективности такой девайс отстаёт от кондиционера, но тоже освежает. Моделей на рынке множество - есть даже те, что работают от солнечных батарей.

Светлая одежда

Та же ситуация, что с чехлами. Если не хотите во время езды обливаться потом, носите одежду светлых оттенков.