Секреты выживания в жару: как сделать салон авто прохладным без кондиционера

Как выжить в жару в автомобиле без кондиционера: полезные рекомендации

2:04 Your browser does not support the audio element. Авто

В жаркую погоду передвигаться на машине с работающим кондиционером гораздо легче. Но что делать, если кондиционер сломался или его вообще нет? Как справиться с аномальной жарой в салоне авто? Вот несколько простых советов от newia. ru.

Фото: wikipediа by OxanaMolchanova, CC BY-SA 4.0

Увлажните воздух

Можно сделать простую систему охлаждения из подручных средств. Возьмите марлю, смочите её водой и закрепите на воздуховодах. Когда воздух проходит через ткань, она охлаждается, и в салоне ощущается небольшая прохлада.

Затените стекла

Для этого можно использовать атермальную пленку, которую можно наклеить на стекла. Эта пленка состоит из нескольких слоев, включая ультрафиолетовую защиту и слой, поглощающий инфракрасные лучи. Рекомендуется наклеить пленку хотя бы на лобовое и передние стекла.

Наклейте цветную полосу на ветровое стекло

Этот метод помогает защитить салон от перегрева. Однако важно помнить, что по регламенту ширина пленки не должна превышать 140 мм, и она не должна попадать в зону работы "дворников".

Поменяйте чехлы в салоне

Светлые чехлы нагреваются меньше, и садиться на них в жару гораздо приятнее. Чехлы из светлого кожзама — это практичный и недорогой вариант для жаркой погоды.

Наденьте чехол на руль

В жарких странах этот лайфхак давно используется, чтобы руль не перегревался. Вместо мехового чехла, эксперты рекомендуют использовать чехлы из светлой приятной на ощупь ткани.

Купите вентилятор

В продаже сейчас можно найти множество вариантов автовентиляторов, в том числе тех, что работают от солнечных батарей. Хотя бы частично такой вентилятор поможет охладить салон.

Носите светлое

Одевайтесь в светлые тона и в салоне авто переобувайтесь в открытую обувь, чтобы чувствовать себя комфортнее в жаркую погоду.