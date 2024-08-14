Эксперт "За рулём" перечислил "болячки" Lada Vesta до 250 тысяч километров пробега

Анализ двух тысяч отзывов владельцев Lada Vesta, проведенный "За рулем" показывает, что до пробега в 50–60 тысяч километров в автомобиле практически ничего не ломается. Все поломки устраняются по гарантии.
Многие владельцы иномарок продолжают считать все модели Lada некачественными автомобилями. Однако владельцы Vesta с этим мнением не согласны. Более половины автомобилей не требуют ремонта до достижения пробега в 100–120 тысяч километров. Исключением являются лишь расходные материалы и некоторые элементы подвески, которые изнашиваются со временем. Жалоб на коррозию кузова нет.
Среди общих замечаний можно выделить следующие слабые позиции:
Тем не менее владельцы отмечают надёжность автомобиля, а также хвалят его крепкую подвеску, хорошую управляемость, удобный и просторный салон и простоту обслуживания.
Детали
LADA Vesta
LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал. Источник
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