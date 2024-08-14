Эксперт "За рулём" перечислил "болячки" Lada Vesta до 250 тысяч километров пробега

Что может сломаться у Lada Vesta до 250 тысяч километров пробега

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Анализ двух тысяч отзывов владельцев Lada Vesta, проведенный "За рулем" показывает, что до пробега в 50–60 тысяч километров в автомобиле практически ничего не ломается. Все поломки устраняются по гарантии.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Многие владельцы иномарок продолжают считать все модели Lada некачественными автомобилями. Однако владельцы Vesta с этим мнением не согласны. Более половины автомобилей не требуют ремонта до достижения пробега в 100–120 тысяч километров. Исключением являются лишь расходные материалы и некоторые элементы подвески, которые изнашиваются со временем. Жалоб на коррозию кузова нет.

Среди общих замечаний можно выделить следующие слабые позиции:

к роботу много претензий,

изредка масложор, проблемы с электрикой,

водяная помпа,

гофра,

катушки зажигания,

концевой выключатель педали тормоза.

Тем не менее владельцы отмечают надёжность автомобиля, а также хвалят его крепкую подвеску, хорошую управляемость, удобный и просторный салон и простоту обслуживания.

Детали