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Эксперт "За рулём" перечислил "болячки" Lada Vesta до 250 тысяч километров пробега

Что может сломаться у Lada Vesta до 250 тысяч километров пробега
1:10
Авто

Анализ двух тысяч отзывов владельцев Lada Vesta, проведенный "За рулем" показывает, что до пробега в 50–60 тысяч километров в автомобиле практически ничего не ломается. Все поломки устраняются по гарантии.

Что может сломаться у Lada Vesta до 250 тысяч километров пробега
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Многие владельцы иномарок продолжают считать все модели Lada некачественными автомобилями. Однако владельцы Vesta с этим мнением не согласны. Более половины автомобилей не требуют ремонта до достижения пробега в 100–120 тысяч километров. Исключением являются лишь расходные материалы и некоторые элементы подвески, которые изнашиваются со временем. Жалоб на коррозию кузова нет.

Среди общих замечаний можно выделить следующие слабые позиции:

  • к роботу много претензий,
  • изредка масложор, проблемы с электрикой,
  • водяная помпа,
  • гофра,
  • катушки зажигания,
  • концевой выключатель педали тормоза.

Тем не менее владельцы отмечают надёжность автомобиля, а также хвалят его крепкую подвеску, хорошую управляемость, удобный и просторный салон и простоту обслуживания.

Детали

LADA Vesta
LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал. Источник

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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