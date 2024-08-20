Toyota Camry под угрозой: узнайте, чем Volkswagen Passat CC удивляет рынок

Volkswagen Passat CC 2024 доступен в России: сравнение с Toyota Camry

1:53 Your browser does not support the audio element. Авто

В Россию по схеме параллельного импорта начали завозить автомобили Volkswagen Passat CC 2024 года. Этот бизнес-седан может стать конкурентом Toyota Camry, поскольку его стоимость оказалась более доступной — 5,16 миллионов рублей против минимальной цены на японскую модель в 5,3 миллиона рублей.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Эта модель сейчас производится исключительно в Китае, а ранее была известна в Европе под названием Arteon. Это бизнес-седан с богатым оснащением. Под капотом установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 220 лошадиных сил, работающий в паре с роботизированной коробкой передач. Привод у автомобиля передний, а среди опций можно отметить кожаный салон, мультимедийную систему с 9,2-дюймовым экраном, круиз-контроль и климат-контроль. Кроме того, автомобиль оснащен полуавтоматической системой управления, которая контролирует ускорение, рулевое управление и торможение. Максимальная скорость модели составляет 210 км/ч.

От традиционного Passat эта модель отличается кузовом в форме купе и удлиненной колесной базой, которая составляет 2,84 метра. Автомобиль доступен с различными типами двигателей, включая двухлитровые моторы мощностью от 190 до 280 лошадиных сил, работающие на бензине, а также вариант с дизельным двигателем такого же объема. Есть версия с гибридной силовой установкой и полным приводом. Самая мощная модификация оснащена двухлитровым турбодвигателем, развивающим до 320 лошадиных сил.

Уточнения

Volkswagen Passat CC — четырёхдверный седан-купе, сконструированный на базе VW Passat B6 (Typ 3C), выпускался с 2008 по 2016 г. на заводе концерна Volkswagen в городе Эмден.

Toyota Camry (яп. トヨタ・カムリ, Кáмри) — автомобиль компании Toyota. Производится на заводах в Японии, США, Австралии, России и Китае, Таиланде.