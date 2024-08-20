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Не дайте этим функциям оставаться незамеченными: способы упростить вашу жизнь за рулём

Полезные функции вашего авто: опции, которые вы могли не заметить
2:04
Авто

Многие автовладельцы не знают обо всех возможностях своего автомобиля, хотя некоторые функции могут значительно упростить жизнь. Автоэксперты составили список из 9 полезных опций, которые могут помочь в поездках, сэкономить время и силы при проблемах с аккумулятором, а также обеспечить безопасность детей, находящихся на задних сидениях.

Полезные функции вашего авто: опции, которые вы могли не заметить
Фото: freepik.com by standret, PDM

Например, дети могут непреднамеренно дергать за ручки дверей или открывать окна во время движения. Чтобы избежать этого, можно воспользоваться рычагом, расположенным сзади, который блокирует открытие дверей изнутри — они будут открываться только снаружи. На панели управления стеклоподъемниками также есть кнопка, блокирующая возможность открывать окна с других дверей автомобиля.

Если в зеркале заднего вида установлен небольшой светодиод, это означает, что оно оснащено функцией автозатемнения, защищающей водителя от ослепления фарами автомобилей, движущихся позади. Зеркало также может быть оснащено кнопкой для управления шлагбаумом или дверью гаража. Ремни безопасности можно отрегулировать по высоте с помощью специального фиксатора на средней стойке кузова. Кнопка рециркуляции воздуха позволит быстро избавиться от неприятных запахов в салоне.

В случае небольших ДТП в автомобилях часто срабатывает функция, предотвращающая дальнейшую подачу топлива. Для ее отключения необходимо нажать специальную кнопку, место расположения которой указано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Если аккумулятор разрядился и бесключевой доступ не работает, можно воспользоваться фиксатором на ключе. Когда мы на него нажимаем, выдвигается жало, с помощью которого можно открыть дверь. Функция автоматической блокировки дверей при начале движения активируется, при нажатии на соответствующую кнопку в течение нескольких секунд, и аналогичным образом можно ее деактивировать.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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