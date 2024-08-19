Никогда не обгоняйте патрульные машины: вот почему это опасно

В каких ситуациях не стоит обгонять патрульные машины: советы водителям

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На дорогах нередко можно встретить патрульные машины, которые двигаются значительно медленнее разрешенной скорости на данном участке. В такой ситуации у водителей возникает вопрос: можно ли обогнать патрульный автомобиль и какие могут быть последствия. Представитель ГАИ объяснил в беседе с журналистами, в каких случаях лучше не рисковать и дождаться, пока пути с патрульным автомобилем разойдутся.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, PDM

Не следует пытаться обогнать патрульную машину, если для этого придется пересечь сплошную линию или выехать на встречную полосу. В этом случае вас ждет значительный штраф, а также существует риск лишения водительских прав. Если обгон возможен без нарушения правил дорожного движения, важно убедиться, что такой маневр не приведет к превышению скоростного режима. Даже если патрульный автомобиль движется с незначительным превышением скорости, допустимый порог в 20 км/ч может не спасти от штрафа, поскольку в машине сотрудников полиции могут быть устройства для фиксации скорости.

Также стоит обратить внимание на такие моменты, как негорящие стоп-сигналы или недостаточно читаемый номерной знак, перегоревшие лампы подсветки номера. Эти нарушения могут привести к штрафу в размере 500 рублей. Кроме того, категорически запрещено обгонять патрульную машину, если у нее включены проблесковые маячки и сирена. В таком случае наказание может составить до 5000 рублей или даже привести к лишению прав на срок до 1,5 лет.