Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему собака может забыть хозяина: кинолог объяснил причины "плохой памяти" питомца
Российский блогер рассказал, как "правильно ездить" мужчинам и женщинам в Пакистане
Врач ЛФК Римма Данилова опровергла вред щёлканья суставами
В России разработан инновационный способ получения целлюлозы
Как выбрать помаду, чтобы подчеркнуть белизну зубов
Экономист: роль золота в экономике России снизится
Как избежать ошибок при покупке авто: рекомендации от эксперта
Райан Джонсон объявил о завершении съёмок триквела "Достать ножи"
Агроном Седов: уверенным можно быть только в собственноручно выращенных яблоках

Никогда не обгоняйте патрульные машины: вот почему это опасно

В каких ситуациях не стоит обгонять патрульные машины: советы водителям
1:38
Авто

На дорогах нередко можно встретить патрульные машины, которые двигаются значительно медленнее разрешенной скорости на данном участке. В такой ситуации у водителей возникает вопрос: можно ли обогнать патрульный автомобиль и какие могут быть последствия. Представитель ГАИ объяснил в беседе с журналистами, в каких случаях лучше не рисковать и дождаться, пока пути с патрульным автомобилем разойдутся.

В каких ситуациях не стоит обгонять патрульные машины: советы водителям
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, PDM

Не следует пытаться обогнать патрульную машину, если для этого придется пересечь сплошную линию или выехать на встречную полосу. В этом случае вас ждет значительный штраф, а также существует риск лишения водительских прав. Если обгон возможен без нарушения правил дорожного движения, важно убедиться, что такой маневр не приведет к превышению скоростного режима. Даже если патрульный автомобиль движется с незначительным превышением скорости, допустимый порог в 20 км/ч может не спасти от штрафа, поскольку в машине сотрудников полиции могут быть устройства для фиксации скорости.

Также стоит обратить внимание на такие моменты, как негорящие стоп-сигналы или недостаточно читаемый номерной знак, перегоревшие лампы подсветки номера. Эти нарушения могут привести к штрафу в размере 500 рублей. Кроме того, категорически запрещено обгонять патрульную машину, если у нее включены проблесковые маячки и сирена. В таком случае наказание может составить до 5000 рублей или даже привести к лишению прав на срок до 1,5 лет.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
Авантюра Зеленского в Курской области съела все резервы и запасы ВСУ Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
Как готовят мусаку в разных странах: арабский, румынский, болгарский и греческий варианты
Как готовят мусаку в разных странах: арабский, румынский, болгарский и греческий варианты
Последние материалы
Экономист: роль золота в экономике России снизится
Как избежать ошибок при покупке авто: рекомендации от эксперта
Райан Джонсон объявил о завершении съёмок триквела "Достать ножи"
Агроном Седов: уверенным можно быть только в собственноручно выращенных яблоках
Эксперт ФНЭБ Юшков: Азербайджану невыгоден российский нефтепроврод через Иран
Как сохранить ресницы: привычки, которые стоит изменить
Спасатели сняли туриста с отвесной скалы в Крыму
Как вернуть страховку по кредиту: правила, сроки и возможные последствия
Москва в 2024 году побила рекорд по ипотечным сделкам
Яблоки из своего сада полезнее магазинных, уверен агроном Николай Зайцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.