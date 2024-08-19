Секреты продавцов: вот как они скрывают настоящий пробег вашей машины

Определение реального пробега подержанного авто: что важно учитывать

1:45 Your browser does not support the audio element. Авто

При покупке подержанного автомобиля всегда существует риск приобрести машину с ресурсом, значительно меньшим, чем заявляет продавец. Один из самых распространенных способов завысить цену — это скручивание пробега. Представитель ГАИ рассказал, как по определенным признакам определить реальный пробег автомобиля и избежать переплаты.

Фото: wikipedia by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Прежде всего, стоит обратить внимание на возраст автомобиля. Если за семь лет машина прошла всего 120 тысяч километров, это может свидетельствовать о возможном обмане. Также полезно использовать специальные онлайн-сервисы, которые собирают данные о транспортных средствах и ранее опубликованных объявлениях о продаже. Возможно, автомобиль, который сейчас продается с таким пробегом, ранее предлагался с показаниями одометра, превышающими 200 тысяч километров. Это указывает на более серьезный износ ключевых деталей. Однако не стоит полностью полагаться на такие сервисы, несмотря на то, что они используют данные из официальных баз РСА и ГАИ.

Эксперт также рекомендует внимательно осмотреть внешний вид автомобиля. Сильно изношенные сиденья могут свидетельствовать о большом пробеге, как и стертые педали, ресурс которых обычно составляет около 200 тысяч километров. Состояние рулевого колеса также может дать полезную информацию: его обтяжка обычно начинает изнашиваться после 80-100 тысяч километров. Еще одним показателем могут быть тормозные диски, срок службы которых обычно составляет около 100 тысяч километров, после чего на них начинают проявляться заметные следы износа.