Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Москва в 2024 году побила рекорд по ипотечным сделкам
Яблоки из своего сада полезнее магазинных, уверен агроном Николай Зайцев
Осенний уход за кожей: секреты увлажнения и защиты
Московский планетарий показал макет полярного сияния
Семейные киновечера: лучшие фильмы для просмотра
С появлением искусственного интеллекта изменился ход боевых действий. Как его используют в ходе СВО?
Как живет биологическая мать американской гимнастки Симоны Байлз и на что надеется
Северная Корея откроется для туристов в декабре
Простое решение: как сохранить чистоту панели автомобиля на месяц

Секреты продавцов: вот как они скрывают настоящий пробег вашей машины

Определение реального пробега подержанного авто: что важно учитывать
1:45
Авто

При покупке подержанного автомобиля всегда существует риск приобрести машину с ресурсом, значительно меньшим, чем заявляет продавец. Один из самых распространенных способов завысить цену — это скручивание пробега. Представитель ГАИ рассказал, как по определенным признакам определить реальный пробег автомобиля и избежать переплаты.

Определение реального пробега подержанного авто: что важно учитывать
Фото: wikipedia by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Прежде всего, стоит обратить внимание на возраст автомобиля. Если за семь лет машина прошла всего 120 тысяч километров, это может свидетельствовать о возможном обмане. Также полезно использовать специальные онлайн-сервисы, которые собирают данные о транспортных средствах и ранее опубликованных объявлениях о продаже. Возможно, автомобиль, который сейчас продается с таким пробегом, ранее предлагался с показаниями одометра, превышающими 200 тысяч километров. Это указывает на более серьезный износ ключевых деталей. Однако не стоит полностью полагаться на такие сервисы, несмотря на то, что они используют данные из официальных баз РСА и ГАИ.

Эксперт также рекомендует внимательно осмотреть внешний вид автомобиля. Сильно изношенные сиденья могут свидетельствовать о большом пробеге, как и стертые педали, ресурс которых обычно составляет около 200 тысяч километров. Состояние рулевого колеса также может дать полезную информацию: его обтяжка обычно начинает изнашиваться после 80-100 тысяч километров. Еще одним показателем могут быть тормозные диски, срок службы которых обычно составляет около 100 тысяч километров, после чего на них начинают проявляться заметные следы износа.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
Авантюра Зеленского в Курской области съела все резервы и запасы ВСУ Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
Как готовят мусаку в разных странах: арабский, румынский, болгарский и греческий варианты
Как готовят мусаку в разных странах: арабский, румынский, болгарский и греческий варианты
Последние материалы
С появлением искусственного интеллекта изменился ход боевых действий. Как его используют в ходе СВО?
Как живет биологическая мать американской гимнастки Симоны Байлз и на что надеется
Северная Корея откроется для туристов в декабре
Простое решение: как сохранить чистоту панели автомобиля на месяц
Мечтаете о красивой кошке? Эти 5 пород вам точно подойдут
Рекомендуем лучшие фильмы для просмотра после работы дома
Врачи Малышева и Продеус о терапии псориаза: море и солнце в помощь
Естественная сушка или фен: как правильно заботиться о волосах
На Пхукете туристы из Сингапура попали в больницу после конфликта с охранником отеля
Российский газ продолжает поступать в Европу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.