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Как не прогадать с покупкой авто: советы, которые сэкономят вам тысячи

Как избежать ошибок при покупке авто: рекомендации от эксперта
1:39
Авто

При покупке автомобиля у покупателей всегда возникает множество вопросов. Например, выбрать ли машину с пробегом или новую, оплатить сразу всю сумму или оформить кредит, а также какую модель предпочесть. Автоэксперт дал несколько советов, которые помогут автомобилистам принять правильное решение и избежать ошибок, ведущих к серьезным финансовым затратам.

Как избежать ошибок при покупке авто: рекомендации от эксперта
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Прежде всего, эксперт рекомендует тщательно взвесить плюсы и минусы покупки машины в автосалоне и на вторичном рынке. Покупка новой машины у дилера имеет свои преимущества, такие как гарантия, которая избавляет от необходимости тратиться на ремонт в течение гарантийного периода. Кроме того, процентные ставки по кредитам на новые автомобили обычно ниже. С другой стороны, на вторичном рынке можно приобрести отличную иномарку по цене нового автомобиля китайского производства. Также не стоит забывать о вариантах покупки автомобилей, перегоняемых через Беларусь.

Однако при покупке подержанного автомобиля в кредит нужно быть особенно осторожным, так как возможно, что потребуется дополнительное вложение в ремонт. Важно также грамотно рассчитать общую стоимость владения автомобилем, включая возможные затраты на ремонт. Наконец, следует учитывать доступность запчастей для выбранной модели, особенно в условиях санкций, когда некоторые детали могут доставляться месяцами. Если автомобилист не хочет сталкиваться с такими трудностями, лучше выбрать популярную модель с хорошо развитой сетью обслуживания.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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