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Хотите, чтобы ваша машина выглядела идеально: вот как сделать панель чистой на месяц

Простое решение: как сохранить чистоту панели автомобиля на месяц
1:38
Авто

Многие автовладельцы сталкивались с тем, что после тщательной мойки автомобиля на следующий день на передней панели уже появляется пыль. Несмотря на все усилия по уборке, она вновь оседает, придавая машине неухоженный вид. Владелец автомойки в беседе с журналистами поделился простым способом, как избавиться от этой проблемы раз и навсегда с помощью одного средства.

Простое решение: как сохранить чистоту панели автомобиля на месяц
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Во время мойки автомобиля удаляется грязь с кузова, чистятся сиденья и коврики пылесосом, а также протираются пластиковые панели. Однако именно пластик является основным источником притяжения пыли из-за своих свойств. Он легко пачкается, и на черном цвете сразу становятся заметны мельчайшие загрязнения. К тому же, под воздействием солнечных лучей пластик может тускнеть и терять свой внешний вид.

Чтобы надолго сохранить переднюю панель чистой, эксперт рекомендует использовать полироль с антистатиком, которую можно приобрести в любом магазине автомобильных товаров. Применять её следует после посещения автомойки; процесс простой, и с ним справится любой.

Полироль наносится в виде пены, скрывает мелкие царапины и позволяет выбрать желаемый эффект — глянцевый или матовый. После использования панель остаётся чистой около месяца. Эксперт также советует обрабатывать этим средством не только внутренние элементы, но и молдинги, корпуса зеркал, кожаные детали интерьера, а также бамперы и любые неокрашенные элементы кузова.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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