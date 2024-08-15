Перед началом осени: 8 важных задач по обслуживанию и ремонту автомобиля

Список важных процедур для безопасного вождения авто

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Осень — время года, когда водителям необходимо особенно тщательно готовить свои автомобили к изменению погодных условий и дорожной обстановки. Несвоевременная подготовка машины к новому сезону может повлечь за собой неожиданные проблемы и даже аварийные ситуации. Поэтому каждый ответственный автомобилист должен заранее позаботиться о необходимых проверках и ремонтных работах.

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Замена резины

Самое главное — вовремя переобуть автомобиль на зимнюю резину. Летние шины при низких температурах и попадании на мокрую или обледеневшую дорогу становятся опасными для движения. Чтобы обеспечить максимальную управляемость и торможение, рекомендуется сменить резину до наступления первых заморозков. Обязательно проверьте глубину протектора и при необходимости замените сильно изношенные шины.

Проверка технического состояния

Осень — время, когда многие детали автомобиля испытывают дополнительные нагрузки. Поэтому еще до наступления холодов следует провести диагностику и техническое обслуживание машины:

замена охлаждающей жидкости;

проверка состояния аккумулятора и системы электрооборудования;

осмотр тормозной системы и ходовой части;

замена масла и фильтров;

диагностика рулевого управления и ремонт неисправностей.

Адаптация к зимнему вождению

С наступлением осени водителям также необходимо перестраиваться на безопасное вождение в сезонных условиях:

отрегулировать подвеску и проверить развал-схождение колёс;

установить зимние дворники и незамерзающую жидкость;

проверить работу обогревателей и очистителей стекол;

уточнить маршруты движения и режим вождения при гололеде, снегопаде;

укомплектовать автомобиль зимними принадлежностями и инструментами.

Соблюдая эти несложные, но крайне важные правила, вы сможете безопасно и уверенно эксплуатировать свой автомобиль долгой осенью и суровой зимой. Будьте внимательны на дорогах и получайте удовольствие от вождения!