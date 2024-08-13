Новая Skoda Octavia:узнайте, почему этот автомобиль стал идеальным для города и дальних поездок

Обновленная Skoda Octavia предлагает передовые технологии, комфортное управление и высокую производительность, сохраняя при этом доступную стоимость. Это делает ее отличным вариантом как для городской езды, так и для дальних путешествий.
Под капотом новой Octavia можно найти несколько вариантов двигателей, включая бензиновые, дизельные и гибридные. Наиболее мощная версия оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем TSI, который обеспечивает отличную динамику разгона, сохраняя при этом экономичное потребление топлива.
Безопасность также была в центре внимания при обновлении Octavia. Автомобиль оснащен множеством систем помощи водителю, таких как адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и автоматическое экстренное торможение.
Детали
Škoda Octavia (с 1996 года)
Škoda Octavia — автомобиль размерного класса C, производимый чешской компанией Škoda Auto a.s. Название современной модели (четыре поколения, начиная с 1996 года) было позаимствовано у предшественника, производимого в 1959—1971 годах. Источник
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