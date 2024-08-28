Российские владельцы машин рассказали, сколько денег на них уходит в месяц. Цифры пугают

Расходы на авто: сколько денег вы теряете каждый месяц

0:56 Your browser does not support the audio element. Авто

На многих интернет-форумах и блогах стали появляться расчеты автолюбителей по обязательным ежемесячным расходам на личный автомобиль. Важно отметить, что речь идёт о среднестатистических иномарках, которым уже десять и более лет, таких как кроссоверы, седаны, хэтчбеки и универсалы.

Фото: commons.wikimedia.org by Н005, PDM

Владельцы этих машин часто живут в привычном ритме "дом — работа — дача" и регулярно используют свои автомобили.

Например, один владелец Mitsubishi Lancer Cedia 2004 года из Западной Сибири поделился, что за год он потратил на содержание своего авто 96 000 рублей, что составляет 8 000 рублей в месяц, включая расходы на топливо и прочие траты. В среднем же, по данным последних десяти лет, автолюбители тратят на свои машины около 15 000 рублей в месяц.

Уточнения

Mitsubishi Lancer (яп. 三菱・ランサー) — семейство легковых автомобилей субкомпактного и компактного класса, выпускавшихся компанией Mitsubishi Motors с 1973 по 2024 год.