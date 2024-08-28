Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как использовать черный хлеб для удобрения огурцов и помидоров
Первоклассница Тру: Хлои Кардашьян поделилась переживаниями
Audi Q2: новый кроссовер с надежным двигателем и премиальной мультимедиа
Дерматолог объяснила риски инфекций в банях-бочках
К 2030 году Росатом рассчитывает наладить печать сложных человеческих органов
Как защитить и восстановить кожу после летнего отдыха
Врач и массажист баскетбольного клуба "Динамо-Владивосток" оказали первую помощь потерявшей сознание девочке
Возлюбленный Тейлор Свифт неожиданно подарил ей скаковую лошадь
Как сохранить красоту груди: советы пластического хирурга

Российские владельцы машин рассказали, сколько денег на них уходит в месяц. Цифры пугают

Расходы на авто: сколько денег вы теряете каждый месяц
0:56
Авто

На многих интернет-форумах и блогах стали появляться расчеты автолюбителей по обязательным ежемесячным расходам на личный автомобиль. Важно отметить, что речь идёт о среднестатистических иномарках, которым уже десять и более лет, таких как кроссоверы, седаны, хэтчбеки и универсалы.

Расходы на авто: сколько денег вы теряете каждый месяц
Фото: commons.wikimedia.org by Н005, PDM

Владельцы этих машин часто живут в привычном ритме "дом — работа — дача" и регулярно используют свои автомобили.

Например, один владелец Mitsubishi Lancer Cedia 2004 года из Западной Сибири поделился, что за год он потратил на содержание своего авто 96 000 рублей, что составляет 8 000 рублей в месяц, включая расходы на топливо и прочие траты. В среднем же, по данным последних десяти лет, автолюбители тратят на свои машины около 15 000 рублей в месяц.

Уточнения

Mitsubishi Lancer (яп. 三菱・ランサー) — семейство легковых автомобилей субкомпактного и компактного класса, выпускавшихся компанией Mitsubishi Motors с 1973 по 2024 год.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ

Российская туристка осталась разочарованной отдыхом в элитном турецком премиум-отеле Q Premium Resort 5*.

"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Как закрыть томатный сок на зиму без стерилизации
Полезный томатный сок на зиму: лёгкий способ сохранить помидоры
Как понять, что собака не любит своего хозяина?
Безошибочная заправка машины: пошаговая инструкция для автомобилистов
На Угледарском фронте российская армия освободила Константиновку Дмитрий Плотников Астрологи назвали 12 самых токсичных пар зодиака Ирина Гусакова Украина установит на Хмельницкой АЭС реакторы, купленные США у Болгарии Любовь Степушова
Секреты безопасной мойки двигателя: от генератора до проводки
Уход за пионами в сентябре: главное
Как подготовить смородину к зиме: секреты успешного урожая
Как подготовить смородину к зиме: секреты успешного урожая
Последние материалы
Дерматолог объяснила риски инфекций в банях-бочках
К 2030 году Росатом рассчитывает наладить печать сложных человеческих органов
Как защитить и восстановить кожу после летнего отдыха
Врач и массажист баскетбольного клуба "Динамо-Владивосток" оказали первую помощь потерявшей сознание девочке
Возлюбленный Тейлор Свифт неожиданно подарил ей скаковую лошадь
Как сохранить красоту груди: советы пластического хирурга
Умный рейтинг: топ-3 гениев среди кошек
Расходы на авто: сколько денег вы теряете каждый месяц
Три города Чукотки преобразят свои общественные пространства
Влияние соли на вкус блюд: как не испортить еду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.