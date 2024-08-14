Почему свежие авто заполонили вторичный рынок: что скрывают владельцы

На рынке подержанных автомобилей сложилась необычная ситуация — появилось много почти новых машин с небольшим пробегом.
Сотрудник ГАИ объяснил причины этого явления. Некоторые автовладельцы стремятся продать свои автомобили сразу после аварий. Другие сталкиваются с финансовыми трудностями и не могут справиться с кредитными обязательствами, поэтому решают избавиться от своих машин.
Кроме того, на вторичном рынке часто оказываются автомобили, ввезенные частными лицами для перепродажи, а также неликвидные модели от дилеров. Многие дилеры также стараются продать автомобили, использованные ранее в тест-драйвах.
Детали
Автомобиль
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс. Источник
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.