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Почему свежие авто заполонили вторичный рынок: что скрывают владельцы

Откуда на вторичном рынке столько почти новых автомобилей
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Авто

На рынке подержанных автомобилей сложилась необычная ситуация — появилось много почти новых машин с небольшим пробегом.

Откуда на вторичном рынке столько почти новых автомобилей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сотрудник ГАИ объяснил причины этого явления. Некоторые автовладельцы стремятся продать свои автомобили сразу после аварий. Другие сталкиваются с финансовыми трудностями и не могут справиться с кредитными обязательствами, поэтому решают избавиться от своих машин.

Кроме того, на вторичном рынке часто оказываются автомобили, ввезенные частными лицами для перепродажи, а также неликвидные модели от дилеров. Многие дилеры также стараются продать автомобили, использованные ранее в тест-драйвах.

Детали

Автомобиль
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс. Источник

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
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