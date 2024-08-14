Почему свежие авто заполонили вторичный рынок: что скрывают владельцы

Откуда на вторичном рынке столько почти новых автомобилей

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На рынке подержанных автомобилей сложилась необычная ситуация — появилось много почти новых машин с небольшим пробегом.

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Сотрудник ГАИ объяснил причины этого явления. Некоторые автовладельцы стремятся продать свои автомобили сразу после аварий. Другие сталкиваются с финансовыми трудностями и не могут справиться с кредитными обязательствами, поэтому решают избавиться от своих машин.

Кроме того, на вторичном рынке часто оказываются автомобили, ввезенные частными лицами для перепродажи, а также неликвидные модели от дилеров. Многие дилеры также стараются продать автомобили, использованные ранее в тест-драйвах.

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