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Россиян предупредили, какими средствами опасно мыть двигатель автомобиля — агрегат выйдет из строя

Эксперт Балашов: гели для посуды могут вызвать коррозию двигателя
1:21
Авто

При очистке двигателя автомобиля категорически нельзя использовать средства для мытья посуды и стёкол, а также абразивные, кислотные и щелочные очистители. Их использование может спровоцировать коррозию и выход из строя некоторых деталей агрегата. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказал директор по сервису автосалона "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов.

Эксперт Балашов: гели для посуды могут вызвать коррозию двигателя
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

"Обычные моющие средства, например, для посуды, стекол и других поверхностей, крайне нежелательно использовать для мойки автомобильного двигателя, так как они могут повредить пластиковые и резиновые детали силового агрегата, а также оставить на них следы, которые затем будет трудно удалить", — пояснил эксперт.

Кислотные и щелочные очистители могут привести к появлению ржавчины на металлических частях мотора и повредить электронику, а абразивные средства поцарапают корпус двигателя, ускорив его износ, добавил Балашов.

Специалист рекомендовал проводить очистку двигателя максимум один раз в год — более частая мойка уменьшает ресурс службы элементов агрегата. Зимнее время не подходит для мытья, так как замерзшая вода расширится и может разорвать железо, предупредил Балашов.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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