С 1 октября российские полисы ОСАГО будут действительны на территории Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которое он сделал на совещании с вице-премьерами.
Мишустин также отметил, что правительство подготовило законопроект, который позволит автовладельцам расширить покрытие «автогражданки» на территорию Белоруссии без необходимости приобретать дополнительную страховку.
С 1 июля 2024 года российским автомобилистам, выезжающим в Белоруссию, будут выдавать полисы «Синяя карта».
После приостановки членства России и Белоруссии в международной системе страхования "Зеленая карта" введение таких полисов является необходимостью.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.