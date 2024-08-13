Действие российских полисов ОСАГО распространится на территорию Белоруссии

Полисы ОСАГО для россиян станут действительны в Белоруссии с 1 октября

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С 1 октября российские полисы ОСАГО будут действительны на территории Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которое он сделал на совещании с вице-премьерами.

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Мишустин также отметил, что правительство подготовило законопроект, который позволит автовладельцам расширить покрытие «автогражданки» на территорию Белоруссии без необходимости приобретать дополнительную страховку.

С 1 июля 2024 года российским автомобилистам, выезжающим в Белоруссию, будут выдавать полисы «Синяя карта».

После приостановки членства России и Белоруссии в международной системе страхования "Зеленая карта" введение таких полисов является необходимостью.