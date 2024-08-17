Эти 5 машин за 600 тысяч рублей переживут любую поездку — выбирайте мудро

Лучшие авто до 600 тысяч рублей: на что стоит обратить внимание

2:14 Your browser does not support the audio element. Авто

Найти автомобиль на вторичном рынке за 600 тысяч рублей можно, но это может быть непросто из-за множества перекупщиков, предлагающих проблемные машины под видом "живых" авто. Поэтому важно внимательно изучить рынок и понять, какие модели действительно стоит рассматривать в этом бюджете. Перегонщик авто в интервью порталу naavtotrasse. ru выделил 5 моделей, которые отличаются надежностью и стойкостью к ржавчине, несмотря на возраст.

Фото: Wikipedia by Thomas doerfer is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nissan_Almera_Stufenheck_Vorfacelift.JPG

Kia Rio:

Эта модель зарекомендовала себя как простая и надежная, требующая минимальных затрат на обслуживание. С крепким кузовом и надежным двигателем, Rio может пройти более 400 тысяч км. За 600 тысяч рублей можно найти экземпляры 2008-2010 годов выпуска.

Ford Focus:

Второе поколение Ford Focus — это массовый, надежный и ресурсный автомобиль. При должном уходе он может преодолеть 350 тысяч км без серьезных поломок. В этом бюджете доступны модели 2006-2008 годов.

Nissan Almera Classic:

Эта модель также заслуживает внимания. Almera Classic — надежный и недорогой в эксплуатации автомобиль, хорошо оснащенный для своего класса. За 600 тысяч можно найти экземпляры 2007-2009 годов без значительных проблем с техникой и кузовом.

Chevrolet Aveo:

Aveo — еще одна доступная модель в пределах 600 тысяч рублей. Лучше всего искать автомобили 2008-2011 годов выпуска в хорошем состоянии и с небольшим пробегом, без проблем с технической частью и кузовом.

Mitsubishi Lancer:

Lancer девятого поколения — удачный выбор по соотношению технического оснащения, комфорта и надежности. Есть некоторые особенности, за которыми нужно следить, но они не критичны. За 600 тысяч рублей можно найти авто 2007-2009 годов выпуска в хорошем состоянии.