Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как омолодить лицо без хирургического вмешательства
В РФ могут простить долги жителям Белгородской, Брянской и Курской областей
Австралийские учёные опровергли связь болей в суставах с погодой
Гуманитарная помощь от казаков: как поддерживают пострадавших в Курской области
В российских отелях рассматривают возможность введения нового тарифа
Врач ЛФК посоветовал подушку под зад для работы за компьютером
Как обезопасить себя при покупке подержанного автомобиля
Конгрессмены потребовали провести расследование в отношении TP-Link
Цена золота преодолела исторический максимум

Эти 5 машин за 600 тысяч рублей переживут любую поездку — выбирайте мудро

Лучшие авто до 600 тысяч рублей: на что стоит обратить внимание
2:14
Авто

Найти автомобиль на вторичном рынке за 600 тысяч рублей можно, но это может быть непросто из-за множества перекупщиков, предлагающих проблемные машины под видом "живых" авто. Поэтому важно внимательно изучить рынок и понять, какие модели действительно стоит рассматривать в этом бюджете. Перегонщик авто в интервью порталу naavtotrasse. ru выделил 5 моделей, которые отличаются надежностью и стойкостью к ржавчине, несмотря на возраст.

Лучшие авто до 600 тысяч рублей: на что стоит обратить внимание
Фото: Wikipedia by Thomas doerfer is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nissan_Almera_Stufenheck_Vorfacelift.JPG

Kia Rio:
Эта модель зарекомендовала себя как простая и надежная, требующая минимальных затрат на обслуживание. С крепким кузовом и надежным двигателем, Rio может пройти более 400 тысяч км. За 600 тысяч рублей можно найти экземпляры 2008-2010 годов выпуска.

Ford Focus:
Второе поколение Ford Focus — это массовый, надежный и ресурсный автомобиль. При должном уходе он может преодолеть 350 тысяч км без серьезных поломок. В этом бюджете доступны модели 2006-2008 годов.

Nissan Almera Classic:
Эта модель также заслуживает внимания. Almera Classic — надежный и недорогой в эксплуатации автомобиль, хорошо оснащенный для своего класса. За 600 тысяч можно найти экземпляры 2007-2009 годов без значительных проблем с техникой и кузовом.

Chevrolet Aveo:
Aveo — еще одна доступная модель в пределах 600 тысяч рублей. Лучше всего искать автомобили 2008-2011 годов выпуска в хорошем состоянии и с небольшим пробегом, без проблем с технической частью и кузовом.

Mitsubishi Lancer:
Lancer девятого поколения — удачный выбор по соотношению технического оснащения, комфорта и надежности. Есть некоторые особенности, за которыми нужно следить, но они не критичны. За 600 тысяч рублей можно найти авто 2007-2009 годов выпуска в хорошем состоянии.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Салат на зиму с кабачками, помидорами и сладким перцем: объеденье, да и только

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.

Салат из кабачков с перцем, помидорами, чесноком и петрушкой: заготовка на зиму
Не выбрасывайте томатную ботву: 3 полезных способа её применения
Как извлечь пользу из томатной ботвы после сбора урожая
Забудьте об укропе и луке: неожиданные специи для картофеля, которые стоит попробовать
Неожиданный способ очистки крана от известкового налёта: поможет эта вещица, которая есть в каждом доме
Киев планирует ядерную провокацию — взрыв "грязной" бомбы на Курской АЭС или ЗАЭС Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт
Сводка с фронта: в Сумской области сразу уничтожены Patriot, Himars и IRIS-T, Киев готов на взрыв "грязной" бомбы
Как приготовить полезный и низкокалорийный торт: вот что нужно в него добавлять
Как приготовить полезный и низкокалорийный торт: вот что нужно в него добавлять
Последние материалы
В РФ могут простить долги жителям Белгородской, Брянской и Курской областей
Австралийские учёные опровергли связь болей в суставах с погодой
Лучшие авто до 600 тысяч рублей: на что стоит обратить внимание
Гуманитарная помощь от казаков: как поддерживают пострадавших в Курской области
В российских отелях рассматривают возможность введения нового тарифа
Врач ЛФК посоветовал подушку под зад для работы за компьютером
Как обезопасить себя при покупке подержанного автомобиля
Конгрессмены потребовали провести расследование в отношении TP-Link
Цена золота преодолела исторический максимум
Ветеринар назвала три простых способа помочь бездомным животным, если нет возможности взять питомца к себе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.