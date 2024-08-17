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Ваша ошибка на перекрестке может лишить вас прав — не дайте себя наказать

Как избежать штрафа за неправильный поворот налево: разъяснение от ГАИ
1:51
Авто

Все автовладельцы знают, что выезд на встречную полосу движения грозит крупным штрафом и возможной потерей водительских прав. Однако в некоторых случаях даже поворот налево может быть расценен как выезд на встречную полосу. В беседе с журналистами представитель ГАИ объяснил, в каких ситуациях такие штрафы будут незаконными.

Как избежать штрафа за неправильный поворот налево: разъяснение от ГАИ
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Поворот налево или разворот запрещены в местах, где установлены знаки, предписывающие движение только прямо или направо. В таких случаях водителю следует проехать перекресток и выполнить разворот в разрешенном месте. Часто водители при этом пересекают сплошную или двойную сплошную линию.

На некоторых перекрестках сотрудники дорожных служб могут неправильно нанести разметку, продлевая сплошную линию до середины перекрестка, хотя она должна заканчиваться перед началом радиуса поворота. В такой ситуации пересечение линии может быть неизбежным, и наложение штрафа будет необоснованным, так как это ошибка дорожных служб.

Водители также могут избежать серьезных санкций и лишения прав, если они разворачиваются через сплошную линию в местах, где это запрещено знаками и разметкой. В таких случаях следует учитывать пункт 2 статьи 12.16 КоАП, который предусматривает штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей.

Однако есть случаи, когда штраф за выезд на встречную полосу будет обоснованным. Это касается ситуаций, когда водитель не только пересекает сплошную линию при повороте, но и проезжает по встречной полосе, чтобы, например, заехать во двор или на территорию магазина. В таких случаях наказание будет законным

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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