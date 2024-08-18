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Разноцветный бензин в СССР: что скрывал яркий цвет на АЗС

Как и почему бензин в СССР окрашивали в разные цвета
1:49
Авто

Взрослые люди часто вспоминают времена СССР с теплотой и ностальгией. Помимо бесплатного жилья и развитых систем образования и здравоохранения, в те времена существовал бензин разных цветов. Эксперты решили объяснить, почему это делалось и какие марки бензина выделялись яркими оттенками.

Как и почему бензин в СССР окрашивали в разные цвета
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

В 1960-е годы на автозаправочных станциях можно было приобрести четыре основных типа бензина: А-66, А-72, А-76 и АИ-93. Буквенная маркировка указывала на октановое число топлива, причем буква "А" обозначала моторный метод определения числа, а "АИ" — исследовательский.

Для предотвращения детонации и повышения октанового числа в бензин добавляли тетраэтилсвинец, что значительно улучшало его свойства. Бензин с этой добавкой назывался "этилированным" и был окрашен по ГОСТу в разные цвета. Бензин с самым низким октановым числом был оранжевым, АИ-93 — синим, а А-72 — зеленым. Стоимость бензина варьировалась от 60 до 95 копеек за литр, и цены регулировались государственными органами.

Интересно, что современный АИ-92 при моторном методе тестирования можно было бы маркировать как А-83. Высокооктановый бензин АИ-98 также окрашивался в синий цвет, но использовался только на определенных предприятиях. Со временем тетраэтилсвинец был признан опасным для окружающей среды, здоровья людей и транспортных средств, поэтому его использование прекратилось, а цветные виды бензина исчезли.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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