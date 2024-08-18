Узнайте, как избежать несправедливого штрафа за пешеходов на "зебре"

В каких случаях штраф за непропуск пешехода является незаконным

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Если водитель не уступает дорогу пешеходу на пешеходном переходе, ему грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей. Обычно полицейские дежурят именно на таких участках, чтобы фиксировать нарушения. В беседе с журналистами представитель ГАИ объяснил, в каких ситуациях сотрудники полиции не имеют права штрафовать водителей за то, что они не пропустили пешехода на "зебре".

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Еще в 2012 году Верховный суд уточнил, в каких случаях водитель обязан заплатить штраф за непропуск пешехода. Водитель должен уступить дорогу пешеходу, который пересекает проезжую часть в направлении, совпадающем с движением или поворотом его автомобиля. Водитель не должен начинать движение, если это может помешать пешеходу безопасно перейти дорогу или заставить его изменить направление или скорость.

Однако, если траектории движения автомобиля и пешехода не пересекаются, водитель не обязан уступать дорогу. В таких случаях выписанные штрафы считаются незаконными. Несмотря на это, полицейские продолжают составлять протоколы по статье 12.18 КоАП. Существуют разъясняющие документы, которые указывают, что если водитель не создавал препятствий для пешехода, не заставлял его ускоряться, останавливаться или менять направление движения, то это не является нарушением. Эксперт советует использовать видеозаписи, чтобы доказать отсутствие оснований для штрафа.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.