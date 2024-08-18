Камеры на перекрестках фиксируют больше, чем вы думаете

Как избежать штрафа за блокировку движения на перекрестке: полезные советы

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В правилах дорожного движения существует такое понятие, как неправильный проезд перекрестка. Это происходит, когда автомобиль выезжает на запрещающий сигнал светофора, останавливается в центре перекрестка и блокирует движение. В настоящее время такие нарушения фиксируются специальными камерами. В беседе с журналистами инспектор ГАИ рассказал, как можно избежать штрафа за такие нарушения.

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Фиксация осуществляется с помощью двух дорожных камер. Первая камера фиксирует выезд автомобиля на перекресток, где образовалась пробка. Вторая камера регистрирует создание препятствия для других участников движения. Далее информация обрабатывается искусственным интеллектом, который анализирует данные и составляет протокол в случае выявления нарушения. Затем эти данные проходят окончательную проверку, и водителю отправляется уведомление о штрафе, который составляет 1000 рублей.

Однако есть способ избежать штрафа, если учесть один важный нюанс. Искусственный интеллект фиксирует нарушение только в том случае, если водитель выезжает на перекресток во время мигания зеленого сигнала светофора. После этого, если автомобиль блокирует движение, его фиксирует вторая камера. Чтобы избежать штрафа, следует внимательно следить за изменением сигнала светофора и не пытаться проскочить перекресток в последние секунды перед сменой сигнала.

Уточнения

Светофо́р (от свет + греч. φορέας «несущий») — устройство для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы. Светофор разрешает или запрещает движение транспорта и пешеходов в определённом направлении на небольшое время. При использовании сигнальных огней различают светофоры с цветными сигналами — зелёным, жёлтым, красным, а также синим, лунно-белым (на железных дорогах); позиционные, которые сигнализируют расположением одноцветных огней; комбинированные, сочетающие сигнализацию цветом и расположением огней.

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.