Эксперт развенчивает популярный миф: фольга не спасёт ваш смарт-ключ

Миф о защите смарт-ключей фольгой: эксперт делится своим мнением

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С каждым годом количество схем для угона автомобилей растет, и способы угона меняются в зависимости от развития технологий в транспортных средствах. Сейчас многие автомобили оснащены смарт-ключами, которые позволяют открывать машину на расстоянии, постоянно передавая радиосигналы. В беседе с журналистами капитан полиции поделился своим мнением о том, имеет ли смысл заворачивать такие ключи в фольгу.

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Некоторые автовладельцы полагают, что это может предотвратить угон, так как фольга, по их мнению, блокирует передачу сигнала от ключа. Обычно злоумышленники работают в паре: один перехватывает радиосигнал от ключа и ретранслирует его на приемник сообщника. В результате иммобилайзер автомобиля не распознает угрозу и позволяет открыть машину, поскольку сигнал кажется подлинным.

Однако, чтобы успешно перехватить сигнал, злоумышленникам нужно находиться как можно ближе к ключу. Они могут попытаться считать радиосигнал в подъезде, если ключ находится рядом, например, в прихожей. В других случаях, эксперт считает, что перехват через бетонные стены маловероятен.

По мнению капитана полиции, заворачивание ключа в фольгу — весьма сомнительный способ защиты от угона. Он требует сложного оборудования и вряд ли защитит машину. Гораздо проще для угонщиков украсть ключ в общественном месте, например, в торговом центре. К тому же, владельцу автомобиля будет неудобно постоянно снимать фольгу, чтобы открыть машину, что даст преступникам шанс перехватить сигнал — и никакая фольга здесь не поможет.

Уточнения

Смарт-карты (англ. smart card) — пластиковые карты со встроенной микросхемой (англ. integrated circuit card, ICC — карта со встроенной интегральной схемой). В большинстве случаев смарт-карты содержат микропроцессор и операционную систему, управляющую устройством и контролирующую доступ к объектам в его памяти.