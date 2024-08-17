Спущенное колесо — не приговор: узнайте, как добраться до шиномонтажа без лишних проблем

Если пробито колесо, а запаска отсутствует, а до ближайшего шиномонтажа далеко, ситуация может обернуться серьёзной проблемой. Проколы и другие повреждения шин — распространённое явление на дорогах. Специалист портала njcar. ru объясняет, можно ли доехать до шиномонтажа на спущенном колесе.
В некоторых случаях это возможно, например, если повреждение незначительное и воздух выходит медленно. В такой ситуации можно попытаться продолжать движение, пока между шиной и диском сохраняется хоть небольшой слой воздуха. Однако это временная мера, и чем быстрее вы доберетесь до специалистов, тем лучше для колеса и автомобиля.
Чтобы справиться с проблемой при отсутствии запасного колеса, водитель должен накачать колесо как можно сильнее и отправиться в путь, делая частые остановки для подкачки. Это может помочь добраться до шиномонтажа, несмотря на возникшую проблему.
Однако, если колесо полностью спущено, движение на автомобиле категорически запрещено. Металлический диск начнёт тереться о резину, что приведет к серьёзным повреждениям и разрушению внутренних слоев шины. В такой ситуации лучшим решением будет вызов эвакуатора, чтобы безопасно доставить машину до ближайшего шиномонтажа.
Если у водителя есть набор для ремонта шин, он может попробовать устранить повреждение самостоятельно, но только если оно незначительное.
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