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Ваш автомобиль прошел 100 тысяч км: узнайте, что нужно срочно сделать с маслом

Названо лучшее моторное масло после пробега 100 тыс. км
2:09
Авто

Большинство российских автолюбителей имеют автомобили с пробегом свыше 100 тысяч километров, и по достижении этого рубежа нередко возникает вопрос о необходимости смены типа моторного масла. Однако, если владелец автомобиля ранее менял масло в двигателе с интервалом в 7-8 тысяч километров, переход на другой тип масла может не потребоваться, даже при пробеге в 100 тысяч километров.

Названо лучшее моторное масло после пробега 100 тыс. км
Фото: Wikipedia by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License

Для современных двигателей, которые подвергались регулярному обслуживанию и не испытывали серьёзных нагрузок, такой пробег не представляет серьёзной проблемы. Однако, если водитель планирует продолжать эксплуатацию автомобиля на протяжении ещё нескольких лет и стремится продлить его срок службы, замена типа масла может быть целесообразной.

Какое масло выбрать в такой ситуации?

В первую очередь, необходимо убедиться, что масло соответствует рекомендуемой производителем вязкости и необходимым допускам, которые указаны в технической документации автомобиля. Важно учитывать, есть ли у двигателя какие-либо проблемы, которые проявились за 100 тысяч километров пробега.

Признаки, такие как повышенный расход масла, необычные звуки в работе двигателя или утечки в местах уплотнений, при правильном обслуживании не должны возникать на пробеге в 100 тысяч километров, за исключением случаев, когда это является особенностью конкретного двигателя.

Если двигатель работает исправно, можно рассмотреть масла с вязкостью 0W30 или 5W30 для эксплуатации в средней полосе России. В более тёплых регионах может подойти масло с вязкостью 10W30. Выбор вязкости зависит также от типа масла — синтетического, полусинтетического или минерального.

В условиях сокращения выбора качественных масел в России из-за ухода многих производителей с рынка, владельцам автомобилей следует обратить внимание на масла менее известных марок, которые рекомендуются специалистами сервисных центров.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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