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Эти 5 ошибок водителей разрушают ваш автомобиль быстрее, чем вы думаете

Эксперт назвал 5 привычек водителей, способствующих быстрому износу автомобиля
2:12
Авто

Учиться нужно в любом возрасте, так как даже опытные водители могут сохранять привычки, которые вредят автомобилю. Эксперт с портала njcar. ru разъяснил, как незначительные на первый взгляд действия автомобилистов могут со временем привести к серьезным поломкам.

Эксперт назвал 5 привычек водителей, способствующих быстрому износу автомобиля
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Многие водители стараются придерживаться основных правил эксплуатации автомобиля, но мелкие, кажущиеся незначительными детали часто остаются без внимания. Эти регулярные, но малозаметные ошибки могут негативно сказаться на состоянии автомобиля, даже когда он просто стоит.

Водители с более крупной комплекцией вынуждены прикладывать больше усилий при посадке и выходе из автомобиля, часто опираясь на руль или дверь. Чем ниже сиденье, тем больше нагрузка на эти элементы. В высоких автомобилях, таких как кроссоверы и внедорожники, даже водители со средним телосложением используют дополнительные опоры при посадке и выходе.

Автопроизводители иногда оснащают передние стойки специальными ручками, но если их нет, нужно помнить, что рулевая колонка и дверные петли не рассчитаны на постоянные нагрузки и могут со временем изнашиваться.

Вращение руля на неподвижном автомобиле, хотя и характерно для новичков, может стать привычкой, от которой сложно избавиться. Такие действия вредят рулевой рейке и усилителю руля. Поэтому лучше поворачивать руль хотя бы при небольшом движении автомобиля во время парковки.

Система рулевого управления также может быстрее изнашиваться, если оставлять автомобиль на парковке с повернутыми колесами.

Некоторые водители и пассажиры опираются коленом на сиденье, чтобы достать что-то из салона, что может повредить систему обогрева сидений, встроенную в обивку. Лучше избегать таких действий и не использовать сиденье в качестве опоры.

Также стоит следовать рекомендациям по эксплуатации автомобилей и избегать ручного складывания зеркал, если автомобиль оснащен автоматической системой. В противном случае это может привести к поломке электропривода.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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