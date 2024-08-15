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Неизвестные факты: почему в СССР бензин был синим, зелёным и оранжевым

Эксперт рассказал, почему бензин в СССР был разноцветным
2:09
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Воспоминания о Советском Союзе остаются для многих источником ностальгии, особенно для старшего поколения. В их памяти те времена ассоциируются с лучшим вкусом еды, более эффективными системами образования и здравоохранения, а также возможностью получить жильё бесплатно. Однако мало кто вспоминает, что даже бензин в СССР был окрашен в разные цвета, и это было не просто эстетическим решением. Эксперт портала njcar. ru объясняет, зачем это делалось.

Эксперт рассказал, почему бензин в СССР был разноцветным
Фото: wikimedia.org by Rama, CC BY 2.0

В СССР водители могли выбирать бензин различных цветов: синего, зелёного и оранжевого. Эти цвета служили не только для визуального различия, но и указывали на определённые характеристики топлива, такие как состав и октановое число. С начала 60-х годов на автозаправках СССР предлагались четыре основные марки бензина: А-66, А-72, А-76 и АИ-93, с ценой от 60 до 95 копеек за литр, определяемой государством.

Обозначения марок бензина отражали метод измерения октанового числа. Например, в современном бензине АИ-92 октановое число при моторном тесте составляет 83, а при исследовательском — 92. В СССР буквы "АИ" указывали на исследовательский метод, а "А" — на моторный.

Чтобы улучшить качество топлива и предотвратить детонацию, в советский бензин добавляли тетраэтилсвинец, который также был причиной окрашивания топлива в разные цвета согласно ГОСТу. Этилированный бензин имел более высокие октановые числа и соответствующую окраску: А-66 — оранжевый, А-72 — зелёный, АИ-93 — синий. Неэтилированный А-72 оставался бесцветным. Позже бензин АИ-98 также стал синим, а А-72 сменил цвет на розовый и снова включал тетраэтилсвинец.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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