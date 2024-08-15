Эти ошибки водителей приводят к дорогостоящим поломкам кондиционера

Ошибки в эксплуатации и высокая температура могут привести к поломке автомобильного кондиционера. Об этом сообщил директор департамента механического ремонта компании "Авилон" Павел Константинов в интервью изданию "Газета.Ru".
Константинов отметил, что в жаркую погоду автомобильный кондиционер работает в экстремальных условиях. По его словам, существует три основных причины возможных поломок.
Эксперт рекомендует ежегодно проверять состояние кондиционера и совмещать это с антибактериальной обработкой системы вентиляции.
Детали
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных клим
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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