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Эти ошибки водителей приводят к дорогостоящим поломкам кондиционера

Эксперт Константинов перечислил 3 причины поломки кондиционера в автомобиле
1:12
Авто

Ошибки в эксплуатации и высокая температура могут привести к поломке автомобильного кондиционера. Об этом сообщил директор департамента механического ремонта компании "Авилон" Павел Константинов в интервью изданию "Газета.Ru".

Эксперт Константинов перечислил 3 причины поломки кондиционера в автомобиле
Фото: openverse by MotorVerso, CC BY 2.0

Константинов отметил, что в жаркую погоду автомобильный кондиционер работает в экстремальных условиях. По его словам, существует три основных причины возможных поломок.

  • Первая — загрязнение радиатора, которое приводит к снижению эффективности охлаждения и, в конечном итоге, может повредить компрессор.
  • Вторая причина — недостаток фреона в системе. Константинов объяснил, что из-за утечки фреона кондиционер не способен эффективно охлаждать воздух, что приводит к его перегреву. Он советует проверять уровень фреона минимум раз в год.
  • Третья возможная причина — неисправность вентилятора. Проблемы с мотором или датчиками вентилятора могут привести к слабой работе кондиционера или его полному отключению.

Эксперт рекомендует ежегодно проверять состояние кондиционера и совмещать это с антибактериальной обработкой системы вентиляции.

Детали

Кондиционер

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных клим

Автомобиль

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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