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Его не спасти: 7 верных признаков того, что автомобильный аккумулятор пора менять

Семь признаков того, что АКБ нуждается в замене
2:03
Авто

Автомобильный аккумулятор имеет ограниченный ресурс работы. Чтобы АКБ не "скончалась" в самый неподходящий момент, например, когда вы опаздываете на важную встречу, важно вовремя заметить, что батарея нуждается в замене. Рассказываем, по каким признаками это можно понять.

Семь признаков того, что АКБ нуждается в замене
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Машина заводится с трудом

Если даже в тёплое время года каждая попытка завести машину происходит с усилиями, при этом клеммы почищены и крепко затянуты, генератор в порядке, а аккумулятор заряжен, значит, АКБ работает на последнем издыхании и скоро "умрёт".

Аккумулятору много лет

Качественный и современный автомобильный аккумулятор может исправно работать до пяти лет. Чем АКБ старее, тем скорее её нужно заменить.

Узоры на АКБ

Покрытая морозными узорами и перекошенная батарея явно исчерпала свой ресурс. Эти признаки указывают, что все её жизненно важные элементы замерзли и вышли из строя.

Механическое повреждение аккумулятора

Если корпус АКБ повреждён, батарею уже не спасти - нужно срочно покупать новую.

Сигнал о разрядке

Лампочка на приборной панели, сигнализирующая о разрядке аккумулятора, может говорить о том, что с цепью заряда что-то случилось. Срочно ищите причину.

Плохое напряжение на клеммах

Проверить уровень напряжения на клеммах АКБ можно с помощью мультиметра. Аккумулятор мог полностью разрядиться, если машина не использовалась несколько месяцев. Вполне возможно, что восстановить его уже не получится. Остаётся только замена.

Обычная АКБ на машине с режимом "старт-стоп"

Это даже не признак, а причина гибели аккумулятора. На автомобили с режимом «старт-стоп»  должны устанавливаться AGM-аккумуляторы. Обычная батарея не рассчитана на глубокие разряды, поэтому её ресурс на таком авто закончится очень быстро.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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