Признаки агрессивного стиля вождения при покупке подержанного автомобиля

На что обратить внимание при покупке б/у авто, чтобы не приобрести машину лихача

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При покупке подержанного автомобиля есть риск, что им пользовался лихач. Глава департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал RG. RU, как определить агрессивный стиль вождения бывшего владельца.

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По словам эксперта, стоит обратить внимание на внешний вид кузова: вмятины, царапины, сколы краски и следы от ударов могут говорить о том, что с машиной обращались неаккуратно.

Кроме того, на недостаток ухода могут указывать шины с неравномерным износом и грыжами — это может свидетельствовать о частых резких поворотах и торможениях.

Состояние подвески также может намекать на активное маневрирование в прошлом. Поэтому во время тест-драйва стоит проверить люфт в рулевом управлении или стук в подвеске.

Также эксперт отметил, что насторожить должны изношенные тормозные колодки и диски.

А проверять историю автомобиля по VIN-номеру — первостепенная задача.