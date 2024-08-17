Не купи кота в мешке: эти ошибки при покупке авто могут стоить вам целого состояния

Покупка подержанного автомобиля всегда сопряжена с определёнными рисками, но есть рекомендации, которые помогут минимизировать возможные проблемы. Представитель ГАИ в беседе с журналистами поделился важными советами о том, чего категорически нельзя делать при выборе и приобретении транспортного средства.
Во-первых, нельзя пренебрегать проверкой состояния автомобиля как с технической, так и с юридической стороны. Даже если продавец вызывает доверие, обязательно нужно убедиться в отсутствии обременений на автомобиль. Для этого можно воспользоваться сайтом Федеральной нотариальной палаты и официальным ресурсом Госавтоинспекции.
На сайте нотариальной палаты можно проверить, не находится ли автомобиль в залоге, а на сайте ГАИ — узнать о всех предыдущих регистрационных действиях. Кроме того, на этих ресурсах доступна информация о ДТП и возможном нахождении машины в розыске. Также существуют специальные сервисы, такие как "Автотека" и "Автокод", где за небольшую плату можно получить все необходимые данные.
При заключении сделки обязательно подписывайте договор купли-продажи в трёх экземплярах, один из которых остаётся в ГАИ. Автомобиль необходимо застраховать до постановки на учёт. Не забудьте оформить машину в течение десяти дней с момента покупки. Если возникают сомнения, не стоит торопиться с приобретением — лучше тщательно всё проверить, чтобы избежать проблем в будущем.
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