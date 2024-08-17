Купили новую машину: оклейка плёнкой может привести к неожиданным последствиям

Защита автомобиля плёнкой: правовые нюансы и возможные штрафы

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В последнее время многие автовладельцы, покупая автомобили в салоне, стремятся сразу защитить кузов, оклеивая его специальной плёнкой. Это помогает защитить машину от коррозии и придаёт ей оригинальный и эффектный внешний вид. Представитель ГАИ в беседе с журналистами объяснил, нужно ли вносить изменения в документы транспортного средства в таких случаях.

Фото: Wikipedia by Dmitry757, CC BY-SA 4.0

На самом деле, вопрос остаётся спорным даже среди юристов. Они ссылаются на разные статьи КоАП и приказы Министерства внутренних дел, но часто выражают лишь своё мнение, не подкреплённое конкретными законами.

Суть в том, что цвет автомобиля под плёнкой остаётся тем же, что и указан в документах. Однако визуально цвет может измениться из-за оклейки. Некоторые владельцы предпочитают заменить документы (ПТС и СТС) после нанесения плёнки.

Эксперт отметил, что, если цвет автомобиля с плёнкой не совпадает с тем, что указан в ПТС, сотрудники полиции могут выписать штраф по статье 12.1 КоАП. Размер штрафа может варьироваться от 500 до 2000 рублей, в зависимости от решения сотрудника. Водитель может оспорить штраф, но этот процесс может быть длительным и сложным.