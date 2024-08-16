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Купил новую машину? Узнай, почему от них начали сейчас избавляться

В России владельцы стали продавать свои почти новые машины. Почему?
1:42
Авто

На сайтах по продаже автомобилей в последнее время наблюдается значительное увеличение предложений практически новых машин с пробегом от 150 до 3,5 тысяч километров. Инспектор ГАИ объяснил основные причины, по которым продавцы спешат выставить на продажу такие транспортные средства.

В России владельцы стали продавать свои почти новые машины. Почему?
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Часто автомобили продают после участия в ДТП. В таких случаях проводится косметический ремонт, после чего машину пытаются продать по довольно высокой цене. Вторая причина — невозможность выплачивать кредит, когда владельцы не рассчитали свои финансовые возможности для своевременного погашения платежей.

Иногда автомобили продаются частными перекупщиками, которые ввозят небольшие партии машин в страну. Они ездят на них до продажи. Также на продажу выставляются автомобили от дилеров, которые пытаются реализовать неликвидные модели, произведённые два года назад.

Часто продаются машины с небольшим пробегом, использовавшиеся для тест-драйвов в автосалонах. Такие автомобили, как правило, имеют высокую стоимость, поскольку для тест-драйвов выбираются модели в богатых комплектациях. Иногда машины с небольшим пробегом продают таксопарки, если выясняется, что приобретенные автомобили оказываются проблемными.

Также на продажу выставляются автомобили, которых не хватает на рынке новых машин, и дилеры ставят на них цены как на подержанные. Ещё один вариант — продажа машин владельцами, которые после покупки поняли, что автомобиль не соответствует их ожиданиям по характеристикам.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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