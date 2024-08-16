Рекордное падение цены на Geely Monjaro 2024: эта сделка вас удивит

Ценовая политика Geely Monjaro 2024 года: что нужно знать покупателям

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С момента выхода на российский рынок в марте 2023 года кроссовер Geely Monjaro 2024 года значительно снизился в цене, что стало приятной новостью для потенциальных покупателей. Эта модель уже успела утвердиться как один из лидеров продаж среди автомобилей Geely в России, что свидетельствует о высоком интересе к ней со стороны потребителей.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Особенно примечательно снижение стоимости базовой комплектации, которая теперь стала более доступной по сравнению с началом продаж. Наибольшее падение цены зафиксировано для комплектации Luxury, стоимость которой с момента дебюта снизилась на 225 тысяч рублей.

Если в марте 2023 года этот автомобиль стоил 4,5 миллиона рублей, то сейчас его можно приобрести за 4,275 миллиона рублей. Таким образом, кроссовер стал доступнее для более широкой аудитории. Следует отметить, что речь идет о обновленной версии 2024 года.

Другие комплектации, такие как Flagship и Exclusive, также подешевели, хотя и не так значительно. Комплектация Flagship стала дешевле на 125 тысяч рублей, а топовая версия Exclusive снизилась в цене на 25 тысяч рублей. Несмотря на эти изменения, Geely Monjaro продолжает пользоваться высоким спросом и продается даже лучше, чем более бюджетная модель Geely Coolray.

Уточнения

Geely Monjaro — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый компанией Geely Automobile с 2022 года. Автомобиль представляет собой локализованную версию автомобиля Geely Xingyue L, адаптированную для эксплуатации в российских условиях.