Узбекистан спасает российский рынок: новая Kia K5 покоряет всех!

Российский автомобильный рынок продолжает приспосабливаться к новым условиям. Изменения затрагивают не только ассортимент доступных моделей, но и географию стран-поставщиков. В нынешних реалиях поиск альтернативных источников поставок автомобилей становится всё более актуальным. В условиях нехватки новых автомобилей каждый новый поставщик привлекает особое внимание. Одним из таких примеров стала модель Kia K5 2024 года, поступившая в Россию из Узбекистана.
Эти автомобили предлагают привлекательное сочетание цены, качества и современного оснащения. На российский рынок поступили седаны Kia K5 с начальной ценой в 3,85 млн рублей. За эту сумму покупатель получает модель в комплектации "Люкс" с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л. с. и автоматической коробкой передач. Важно отметить, что эти автомобили привозят из Узбекистана, где продажи этой модели начались в этом году, что расширяет географию поставок.
Седан Kia K5 в комплектации Luxe отличается богатым набором опций. Он оснащён медиасистемой с крупным дисплеем и поддержкой сервисов Android и Apple, а также имеет полный набор подушек безопасности, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, заднюю камеру и множество других функций.
Все эти характеристики делают Kia K5 привлекательным вариантом для российского покупателя, предлагая комфорт, безопасность и современные технологии по конкурентоспособной цене.
Детали
Kia K5
Kia K5 (также известен как Kia Optima или Kia Magentis) — седан бизнес-класса южнокорейской автомобилестроительной компании Kia Motors, производство которого было начато в 2000-м году. Источник
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