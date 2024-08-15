Узбекистан спасает российский рынок: новая Kia K5 покоряет всех!

Киа K5 из Узбекистана: особенности и цена новинки 2024 года

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Российский автомобильный рынок продолжает приспосабливаться к новым условиям. Изменения затрагивают не только ассортимент доступных моделей, но и географию стран-поставщиков. В нынешних реалиях поиск альтернативных источников поставок автомобилей становится всё более актуальным. В условиях нехватки новых автомобилей каждый новый поставщик привлекает особое внимание. Одним из таких примеров стала модель Kia K5 2024 года, поступившая в Россию из Узбекистана.

Фото: Wikipedia by Mr.choppers, CC BY-SA 3.0

Эти автомобили предлагают привлекательное сочетание цены, качества и современного оснащения. На российский рынок поступили седаны Kia K5 с начальной ценой в 3,85 млн рублей. За эту сумму покупатель получает модель в комплектации "Люкс" с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л. с. и автоматической коробкой передач. Важно отметить, что эти автомобили привозят из Узбекистана, где продажи этой модели начались в этом году, что расширяет географию поставок.

Седан Kia K5 в комплектации Luxe отличается богатым набором опций. Он оснащён медиасистемой с крупным дисплеем и поддержкой сервисов Android и Apple, а также имеет полный набор подушек безопасности, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, заднюю камеру и множество других функций.

Все эти характеристики делают Kia K5 привлекательным вариантом для российского покупателя, предлагая комфорт, безопасность и современные технологии по конкурентоспособной цене.

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