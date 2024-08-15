Эти хитрые уловки ГАИ могут лишить вас прав — узнайте, как избежать наказания

Несмотря на то, что нарушения на дорогах теперь в основном фиксируются специальными камерами, посты ГАИ всё ещё можно встретить довольно часто. Они продолжают следить за соблюдением правил дорожного движения, и выполнение плана по-прежнему остаётся актуальным. Эксперты выделили три наиболее распространённых способа, которыми сотрудники полиции могут склонить водителей к составлению протокола.
Первый из них касается пешеходов и их прав. Даже если водитель не создаёт помех пешеходам при проезде, на участках дорог, где пешеход только собирается пересечь дорогу, могут возникнуть спорные ситуации. Особенно это актуально в жилых зонах, где водителям следует уступать дорогу не только на пешеходных переходах. В таком случае штраф составляет 1500 рублей.
Второй метод заключается в установке двух постов на одном участке дороги. Когда инспектор останавливает водителя, он может заявить, что предыдущий экипаж зафиксировал нарушение — пересечение сплошной линии или обгон в запрещённом месте. За такие действия предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Третий способ касается движения в плотном потоке. В условиях плотного трафика пропустить патрульную машину с включёнными спецсигналами может быть крайне сложно, но это остаётся обязанностью водителей. В случае нарушения штраф составит от 3000 до 5000 рублей, либо водитель может лишиться прав на срок от одного до трёх месяцев.
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