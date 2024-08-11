Эксперт рассказал, почему среди китайских авто появляются "беременные" версии

Специалист «Фобос» объяснил, почему ЛКП китайских авто вздувается на жаре

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В жару пленки, используемые для оклейки кузовов китайских автомобилей, могут вздуться из-за высокой температуры, что стало причиной появления "беременных" машин, передает Quto.

Фото: Telegram-канал «Погода от шефа. Михаил Леус» is licensed under Free More info

Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды "Фобос", объяснил, что этот эффект происходит из-за использования дешевых материалов или нарушения технологии приклеивания. Высокие температуры также способствуют этому явлению, что может разоблачить обман автосервисов.

В некоторых случаях перекраска автомобиля может обойтись достаточно дорого, как покупка, например, хорошей квартиры. Производители предлагают специальные опции, позволяющие клиентам выбрать индивидуальный цвет автомобиля, который, как правило, является более дорогим вариантом. У владельца появляется уникальный автомобиль, но при этом он может повлечь за собой дополнительные затраты.