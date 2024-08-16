Снижение цены на Suzuki Jimny 2024 до 2,99 млн рублей — что изменилось

Поставляемые по параллельному импорту Suzuki Jimny 2024 подешевели

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Поставляемые в страну по параллельному импорту автомобили Suzuki Jimny 2024 года стали значительно дешевле по сравнению с весной этого года. Если ранее их можно было приобрести по цене от 4,19 миллиона рублей, то сейчас минимальная цена стартует с отметки 2,99 миллиона рублей. Таким образом, цена снизилась более чем на миллион рублей, что делает автомобиль более доступным в своём сегменте.

Фото: wikipedia by EurovisionNim, CC BY-SA 4.0

Например, продавец из Новосибирска предлагает автомобиль за три миллиона рублей, подчеркнув, что в эту цену включены все расходы на растаможивание, уплату утилизационного сбора и оформление электронного паспорта транспортного средства. Машина оснащена кондиционером, камерой заднего вида и штатной мультимедийной системой с сенсорным экраном. Стоит отметить, что эта модель была выпущена в 2023 году.

Автомобили текущего года выпуска предлагают по цене от 3,05 миллиона рублей, такие предложения можно найти в Волгограде. В Чебоксарах стоимость автомобиля составляет на 600 тысяч рублей больше, что всё равно ниже, чем в апреле этого года.

В техническом плане все версии Suzuki Jimny оснащены 1,5-литровыми двигателями мощностью 102 или 105 лошадиных сил. Стандартная трансмиссия — четырёхступенчатая автоматическая коробка передач, а также подключаемый полный привод.

Уточнения

Suzuki Jimny — компактный внедорожник, выпускающийся Suzuki с 1970 года. Впервые название Jimny введено в 1970 году Suzuki для обозначения компактных внедорожников.