Kia K8 2025 года: радикальные изменения, которые вы не ожидали

Обновленный Kia K8 2025: что изменилось в популярном седане

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В Корее представили обновленный седан Kia K8 2025 года. Автомобиль получил обновленную переднюю часть и новую приборную панель, вдохновленную дизайном EV9. Напомним, что K8, представленный в 2021 году, заменил модели K7/Cadenza и тесно связан с Hyundai Grandeur. Обновление внешнего вида передней части было ожидаемым, поскольку многие поклонники марки критиковали дизайн текущей версии как "непривлекательный".

Фото: wikipedia by Benespit, CC BY-SA 4.0

В новой версии седан получил более квадратный внешний вид с вертикальными фарами, соединенными тонкой светодиодной полосой. Изменения в задней части автомобиля менее заметны, но можно увидеть новый дизайн бампера, который теперь лишен фальшивых патрубков выхлопной системы, характерных для предыдущей версии. Внутреннее оформление также свидетельствует о семейной связи между K8 и другими недавними моделями Kia. В салоне особое внимание привлекает широкий цифровой дисплей, объединяющий виртуальную приборную панель и информационно-развлекательную систему под одним стеклом.

Благодаря новой компоновке салон стал выглядеть более просторным, а материалы отделки были улучшены. Кроме того, автомобиль оснащен двумя блоками беспроводной зарядки для смартфонов. Моторная линейка обновленной модели включает 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, 3,5-литровый V6, а также 3,5-литровый V6, работающий на сжиженном газе. Позднее будет добавлен 1,6-литровый гибридный агрегат, однако покупатели смогут заказать машину с этим двигателем только в следующем году.

Уточнения

Kia K8 — современный полноразмерный седан бизнес-класса, выпускаемый южнокорейской корпорацией Kia Motors с апреля 2021 года в Южной Корее и с 3 февраля 2022 года в Узбекистане.