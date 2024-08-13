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От комфорта до безопасности: ситуации, когда плед выручит водителя в жару

Причины, по которым опытные водители берут плед с собой летом
1:53
Авто

Многие автомобилисты считают, что плед — это исключительно зимний атрибут. Однако опытные водители знают, что этот предмет может оказаться полезен даже в летнее время года. Давайте разберёмся, в каких ситуациях плед может пригодиться водителю летом.

Защита от солнца

Яркое солнце в жаркий летний день может быть не только неприятным, но и опасным. Плед может стать отличной защитой для открытых участков кожи, особенно если ваш автомобиль не оснащен шторками или тонированными стеклами. Накрывшись пледом, вы сможете избежать солнечных ожогов.

Комфорт при длительной поездке

В длительных поездках, особенно в жаркую погоду, водителю и пассажирам может быть некомфортно из-за потливости и неприятных ощущений. Плед станет отличной подстилкой, которая поможет сохранить прохладу и обеспечит комфорт во время поездки.

Помощь при перегреве

Если кому-то из пассажиров станет плохо из-за перегрева в жаркую погоду, плед можно использовать для оказания первой помощи. Накрыв человека, вы сможете снизить воздействие высокой температуры окружающей среды.

Спасение при поломке

Летом автомобиль может сломаться в самом неподходящем месте. Пока вы ждете эвакуатор или ремонтную бригаду, плед поможет предохранить от палящих лучей солнца и обеспечит комфорт.

Удобство при пикнике

Многие водители берут свой автомобиль с собой, когда отправляются на пикник. Плед станет отличным подстилочным материалом для комфортного отдыха на природе.

Как видите, плед может стать настоящим спасением для водителя даже в жаркое время года. Держите его под рукой на случай непредвиденных ситуаций — он точно не раз пригодится.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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