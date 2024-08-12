Простой трюк для уверенных водителей: зачем класть теннисный мячик под колесо?

Вот ситуаций, когда теннисный мячик выручит вас за рулём

1:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие опытные водители знают простой трюк, который может очень пригодиться в непредвиденных ситуациях на дороге — кладут теннисный мячик под колесо автомобиля. Но зачем они это делают?

Экстренная фиксация автомобиля

Основная причина, по которой водители используют теннисный мячик — это фиксация автомобиля на месте в случае, если он начинает самостоятельно движение. Это может происходить, если машина припаркована на склоне или если ее оставили на нейтральной передаче без включенного ручного тормоза. Теннисный мячик, подложенный под колесо, эффективно предотвратит самопроизвольное движение авто.

Преодоление препятствий

Ещё одно применение теннисного мячика — это помощь в преодолении небольших препятствий. Если автомобиль застрял в яме, канаве или на бордюре, мячик, подложенный под колесо, поможет водителю выбраться, создавая опору для колеса.

Быстрая фиксация домкрата

В экстренных ситуациях, когда требуется быстро поменять колесо, теннисный мячик может выступать в качестве дополнительной фиксации домкрата. Он предотвратит смещение домкрата и сделает процедуру замены колеса более безопасной.

Предотвращение повреждений

Некоторые водители также используют теннисный мячик, чтобы предотвратить появление вмятин или царапин на кузове авто. Если нужно установить машину максимально близко к препятствию, мячик, положенный под колесо, убережет от повреждений.

Как видим, этот простой предмет может оказаться весьма полезен в различных дорожных ситуациях. Опытные водители всегда держат теннисный мячик под рукой, чтобы при необходимости быстро применить его и избежать неприятностей.