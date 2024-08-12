Простой трюк для уверенных водителей: зачем класть теннисный мячик под колесо?

Многие опытные водители знают простой трюк, который может очень пригодиться в непредвиденных ситуациях на дороге — кладут теннисный мячик под колесо автомобиля. Но зачем они это делают?
Основная причина, по которой водители используют теннисный мячик — это фиксация автомобиля на месте в случае, если он начинает самостоятельно движение. Это может происходить, если машина припаркована на склоне или если ее оставили на нейтральной передаче без включенного ручного тормоза. Теннисный мячик, подложенный под колесо, эффективно предотвратит самопроизвольное движение авто.
Ещё одно применение теннисного мячика — это помощь в преодолении небольших препятствий. Если автомобиль застрял в яме, канаве или на бордюре, мячик, подложенный под колесо, поможет водителю выбраться, создавая опору для колеса.
В экстренных ситуациях, когда требуется быстро поменять колесо, теннисный мячик может выступать в качестве дополнительной фиксации домкрата. Он предотвратит смещение домкрата и сделает процедуру замены колеса более безопасной.
Некоторые водители также используют теннисный мячик, чтобы предотвратить появление вмятин или царапин на кузове авто. Если нужно установить машину максимально близко к препятствию, мячик, положенный под колесо, убережет от повреждений.
Как видим, этот простой предмет может оказаться весьма полезен в различных дорожных ситуациях. Опытные водители всегда держат теннисный мячик под рукой, чтобы при необходимости быстро применить его и избежать неприятностей.
Ошибки в процессе варки могут привести к тому, что мясо станет сухим, жёстким или переваренным.