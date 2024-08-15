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Невероятная скидка на Solaris HS 2024: как сэкономить 260 тысяч рублей

Покупка Solaris HS 2024 с выгодой: скидки на модели 2024 года
1:34
Авто

Официальный дистрибьютор марки Solaris объявил о специальных условиях на покупку модели Solaris HS 2024. До конца этого месяца можно приобрести автомобиль со значительной скидкой, которая может достигать 260 тысяч рублей. Это предложение особенно интересно для тех, кто планирует обменять свой старый автомобиль на новый.

Покупка Solaris HS 2024 с выгодой: скидки на модели 2024 года
Фото: quto.ru is licensed under Free More info

Скидку можно получить, воспользовавшись программой trade-in. При сдаче старого автомобиля в зачёт стоимости нового Solaris HS покупатели получат скидку в размере 160 тысяч рублей. Если же покупка будет оформлена в кредит, размер скидки увеличится до 260 тысяч рублей. В условиях текущего рынка такие предложения выглядят особенно выгодно.

На данный момент стоимость Solaris HS в России начинается от 2,01 миллиона рублей за модель в базовой комплектации Active Plus. Этот вариант оснащён 1,4-литровым двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Для многих автолюбителей, которые ищут современный и надёжный автомобиль, эта модель представляет собой привлекательный выбор, особенно с учётом предлагаемых скидок.

Акция распространяется на автомобили 2024 года выпуска, поэтому тем, кто хочет воспользоваться выгодным предложением, стоит поторопиться — акция действует до конца августа.

Детали

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris — субкомпактный автомобиль южнокорейской компании Hyundai Motors. Автомобиль представляет собой локализованную версию автомобиля Hyundai Accent, адаптированную для эксплуатации в российских условиях. Источник

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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