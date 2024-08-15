Компактный и доступный: почему Hyundai i20 2024 стал хитом в России

Hyundai i20 2024 с параллельного импорта теперь можно купить в России

1:57 Your browser does not support the audio element. Авто

На российском рынке появился компактный хэтчбек Hyundai i20 2024 года, который ранее не был официально доступен в стране. Автомобиль был ввезен в Россию по схеме параллельного импорта, что позволило предложить его по сравнительно доступной цене. Стоимость модели последнего поколения начинается от 2 350 000 рублей, что делает её конкурентоспособной в сегменте компактных городских автомобилей.

Фото: wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

За эту сумму покупатели получат версию Prime, оснащённую 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л. с., автоматической коробкой передач и передним приводом. В стандартной комплектации автомобиль предлагает широкий набор современных систем безопасности, включая предотвращение лобовых столкновений, мониторинг "мертвых" зон и систему удержания в полосе.

Hyundai i20 также оснащён 4,1-дюймовым дисплеем, картами с возможностью беспроводного обновления, USB-C портами и поддержкой сетей 4G. Среди дополнительных опций доступны 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, сенсорный экран аналогичных размеров, GPS-навигация, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводная зарядка для мобильных устройств.

Дизайн автомобиля также был обновлён: Hyundai i20 получил новые бамперы, 16- или 17-дюймовые легкосплавные диски и светодиодные фонари с Z-образным рисунком. С этими улучшениями и богатым набором опций Hyundai i20 представляет собой привлекательный вариант для российских покупателей, ищущих современный и хорошо оснащенный автомобиль по разумной цене.

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