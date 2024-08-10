Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Daedalic Entertainment разрывает сотрудничество с Sweet Baby Inc.
Российская авиаотрасль остро нуждается в новых самолётах
Эксперты Роспотребнадзора советуют добавлять в чай облепиху и имбирь
Китай и Россия запускают первый рейс туристического поезда "Чанлюйхао"
Сбербанк получил 816,1 млрд. рублей прибыли за первое полугодие 2024 года
Врач Березников: масло авокадо и оливковое масло могут быть вредными для здоровья
Биржевые цены на какао-бобы выросли
"Локомотив" в домашней игре легко победил "Динамо" из Махачкалы
Проблемы на рынке e-grocery в России: снижение заказов и дефицит курьеров

Чем опасны открытые окна в машине во время езды: 6 неприятных последствий

Открытые окна во время езды могут стать причиной ДТП
2:39
Авто

Некоторые водители любят ездить с открытыми окнами. Одни мотивируют это тем, что автомобильный кондиционер вреден для здоровья, другие говорят об экономии топлива. Однако езда с открытым окнами не так безопасна, как кажется. "За рулём" назвал минимум 6 причин отказаться от этой привычки.

Открытые окна во время езды могут стать причиной ДТП
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Грязный воздух

Выхлопные газы, частицы резины, тормозных колодок и дорожного покрытия — не лучшая смесь для ваших лёгких, а аллергикам стоит опасаться ещё и пыльцы и тополиного пуха. Салонный фильтр от этих бед при открытых окнах не спасёт. Кроме того, камень из-под колёс может прилететь в водителя и создать аварийную ситуацию на дороге. А брызги грязи, воды, камешки и песок загрязняют салон машины.

Непрошенные пассажиры

Комары, осы, слепни и другие кровососущие или жалящие насекомые — плохие попутчики. Пытаясь прогнать такого "пассажира", водитель может отвлечься от дороги и попасть в аварию.

Мошенники

Аферисты нередко пользуются открытыми окнами в машинах для угона. В момент остановки, например на перекрёстке, они подбегают к авто и бросают в водителя мусор или крысу, в расчёте на то, что вы выскочите из машины. В этот момент другой мошенник прыгает за руль и уезжает. Также аферисты часто крадут через окна сумки и другие вещи.

Звуковые колебания

Воздушные потоки в движущейся машине с открытыми окнами могут создать звуковые колебания, которые в прямом смысле создают давление на уши. Это создаёт немалый дискомфорт для водителя. Если он в этот момент отвлечётся на закрытие окон, то может потерять управление.

Другая причина — шум дороги утомляет и водителя, и пассажиров. А усталость — не лучшая попутчица в движущемся автомобиле.

Опасность при ДТП

У водителя и пассажиров машины с открытыми окнами при попадании в аварию больше шансов пораниться осколками стекла, камнями и другими посторонними предметами.

Управляемость и экономия

Наконец, открытые окна в машине увеличивают расход топлива. "За рулём" провели эксперимент с Lada Kalina и выяснили, что на скорости 90 км/ч автомобиль тратит на 100 км на 0,1 л больше, чем с закрытыми, а на скорости 110 км/ч эта цифра возрастает до 0,35 л.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского

Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.

"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Сладкое наслаждение из русской кухни: рецепт приготовления торта Наполеон
Секреты идеального Наполеона: раскрываем все тонкости приготовления в домашней кухне
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке
В нападении на Курскую область могли участвовать экс-заключённые Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Как избежать распространённых ошибок при выпекании шарлотки и добиться идеальной консистенции
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Уникальная уругвайская икра завоёвывает мир: всплеск спроса и производства
Уникальная уругвайская икра завоёвывает мир: всплеск спроса и производства
Последние материалы
Сбербанк получил 816,1 млрд. рублей прибыли за первое полугодие 2024 года
Биржевые цены на какао-бобы выросли
Врач Березников: масло авокадо и оливковое масло могут быть вредными для здоровья
"Локомотив" в домашней игре легко победил "Динамо" из Махачкалы
Проблемы на рынке e-grocery в России: снижение заказов и дефицит курьеров
Краснодарский край готовится к рекордному количеству туристов
Frontiers: некоторые виды бактерий в микроволновках опасны для человека
Нумерология: что ваша дата рождения говорит о вашей удаче
Какие марки авто чаще всего становятся объектами внимания сотрудников ДПС
Газ в Европе превысил $460 за тысячу кубов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.