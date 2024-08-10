Чем опасны открытые окна в машине во время езды: 6 неприятных последствий

Открытые окна во время езды могут стать причиной ДТП

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Некоторые водители любят ездить с открытыми окнами. Одни мотивируют это тем, что автомобильный кондиционер вреден для здоровья, другие говорят об экономии топлива. Однако езда с открытым окнами не так безопасна, как кажется. "За рулём" назвал минимум 6 причин отказаться от этой привычки.

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Грязный воздух

Выхлопные газы, частицы резины, тормозных колодок и дорожного покрытия — не лучшая смесь для ваших лёгких, а аллергикам стоит опасаться ещё и пыльцы и тополиного пуха. Салонный фильтр от этих бед при открытых окнах не спасёт. Кроме того, камень из-под колёс может прилететь в водителя и создать аварийную ситуацию на дороге. А брызги грязи, воды, камешки и песок загрязняют салон машины.

Непрошенные пассажиры

Комары, осы, слепни и другие кровососущие или жалящие насекомые — плохие попутчики. Пытаясь прогнать такого "пассажира", водитель может отвлечься от дороги и попасть в аварию.

Мошенники

Аферисты нередко пользуются открытыми окнами в машинах для угона. В момент остановки, например на перекрёстке, они подбегают к авто и бросают в водителя мусор или крысу, в расчёте на то, что вы выскочите из машины. В этот момент другой мошенник прыгает за руль и уезжает. Также аферисты часто крадут через окна сумки и другие вещи.

Звуковые колебания

Воздушные потоки в движущейся машине с открытыми окнами могут создать звуковые колебания, которые в прямом смысле создают давление на уши. Это создаёт немалый дискомфорт для водителя. Если он в этот момент отвлечётся на закрытие окон, то может потерять управление.

Другая причина — шум дороги утомляет и водителя, и пассажиров. А усталость — не лучшая попутчица в движущемся автомобиле.

Опасность при ДТП

У водителя и пассажиров машины с открытыми окнами при попадании в аварию больше шансов пораниться осколками стекла, камнями и другими посторонними предметами.

Управляемость и экономия

Наконец, открытые окна в машине увеличивают расход топлива. "За рулём" провели эксперимент с Lada Kalina и выяснили, что на скорости 90 км/ч автомобиль тратит на 100 км на 0,1 л больше, чем с закрытыми, а на скорости 110 км/ч эта цифра возрастает до 0,35 л.