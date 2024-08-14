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Секреты дешевеющего Hyundai Tucson 2024: что скрывается за падением цены

В Россию продолжают поставлять бюджетные версии Hyundai Tucson 2024
Авто

В Россию продолжаются поставки автомобилей Hyundai Tucson 2024 года по альтернативным схемам. Стоимость машины за последний месяц снизилась на 250 тысяч рублей, и теперь она доступна по цене от 2,85 миллиона рублей. Однако в страну ввозят преимущественно бюджетные версии модели, а более мощные комплектации пока отсутствуют в продаже.

В Россию продолжают поставлять бюджетные версии Hyundai Tucson 2024
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Ещё в июле цена начиналась от 3,1 миллиона рублей. Сейчас машины продаются дешевле, и в них установлен двигатель объёмом 2,0 литра, развивающий 150 лошадиных сил, с шестиступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом. Оснащение модели включает камеру заднего вида, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, кондиционер и круиз-контроль. Салон отделан тканью.

Более дорогие версии Hyundai Tucson оснащены двигателем объёмом 2,5 литра и мощностью 190 лошадиных сил, с полным приводом. Ожидается, что их стоимость будет значительно выше, начиная от 5 миллионов рублей. Однако такие версии пока не представлены в продаже, в отличие от более доступных, число предложений которых превышает 600 единиц.

Детали

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson (Хёндэ Тусóн) — компактный кроссовер корейской компании Hyundai. Называется по имени города Тусон в штате Аризона, США. Источник

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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