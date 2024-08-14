Не удивляйтесь, если в жаркий день заметите плед, лежащий в салоне припаркованного автомобиля. Скорее всего, владелец этого транспортного средства не забыл убрать его, а специально оставил там. "Но зачем нужен плед в знойный день?" — могут спросить любопытные.
Летом плед, конечно, вряд ли используется для укрытия: ни водителям, ни пассажирам не нужно защищаться от холода в это время года.
Однако необходимость защитить сиденья от жары вполне может возникнуть.
Как водитель может использовать плед летом:
Важно использовать светлый плед, так как тёмный материал может усилить нагрев сиденья. Кстати, вместо пледа можно использовать обычное покрывало — эффект будет тот же.
Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.