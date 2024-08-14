Вот почему умные водители оставляют плед в машине в жару

Как плед помогает сохранить комфорт в салоне автомобиля в жару

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Не удивляйтесь, если в жаркий день заметите плед, лежащий в салоне припаркованного автомобиля. Скорее всего, владелец этого транспортного средства не забыл убрать его, а специально оставил там. "Но зачем нужен плед в знойный день?" — могут спросить любопытные.

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Летом плед, конечно, вряд ли используется для укрытия: ни водителям, ни пассажирам не нужно защищаться от холода в это время года.

Однако необходимость защитить сиденья от жары вполне может возникнуть.

Как водитель может использовать плед летом:

Плед можно использовать в качестве накидного чехла.

Перед тем как оставить автомобиль на длительное время под ярким солнцем, достаточно накрыть сиденье пледом. Это предотвратит чрезмерное нагревание поверхности кресла.

Важно использовать светлый плед, так как тёмный материал может усилить нагрев сиденья. Кстати, вместо пледа можно использовать обычное покрывало — эффект будет тот же.