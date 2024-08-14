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Новые правила на подходе: штрафы за непристёгнутых пассажиров под угрозой отмены

Водители смогут оспорить штрафы за непристёгнутых пассажиров: что нужно знать
2:10
Авто

В ближайшее время в России может быть приостановлено наложение штрафов с камер за перевозку непристегнутых пассажиров. Об этом сообщил руководитель группы "Юридическая помощь онлайн" Александр Бударагин.

Водители смогут оспорить штрафы за непристёгнутых пассажиров: что нужно знать
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

По словам эксперта, причиной для отмены таких штрафов стали недостатки камер в распознавании непристегнутых пассажиров. Нередко водителям выписывают штрафы, если они носят черные куртки, на которых ремень безопасности не виден. Бывали случаи, когда штрафы выписывали за "непристегнутый" пакет или меховой чехол на переднем пассажирском сиденье.

"Нередко клиенты обращались с просьбой отменить такие штрафы, и судебные процессы часто завершались в их пользу. Главное — наличие свидетеля в момент предполагаемого нарушения, что упрощает отмену штрафа и взыскание судебных расходов. Кроме того, система онлайн и ВКС-заседаний в судах успешно развивается, позволяя избежать затрат на личное присутствие в суде", — отметил Александр Бударагин.

Для отмены незаконных штрафов с камер водители могут воспользоваться несколькими способами:

  • Обратиться в ГАИ.
  • Подать заявление через "Госуслуги".
  • Обжаловать штраф в системе "Правосудие".

Однако многие автомобилисты предпочитают просто оплатить штраф, чем заниматься разбирательствами и сбором доказательств. В настоящее время за перевозку непристегнутых пассажиров водителям грозит штраф в размере 1 000 рублей. Проверить и оплатить штрафы можно через "Автокод", где квитанция придет на указанный e-mail. В первые 20 дней штраф можно оплатить со скидкой 50%.

Эксперт также напомнил, что с 1 сентября 2024 года вступит в силу закон о новых правилах размещения стационарных дорожных камер. По данным Минтранса, в России работает около 100 тысяч камер фиксации нарушений ПДД, из которых около 30 тысяч могут фиксировать непристегнутых пассажиров.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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