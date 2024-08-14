Lada Granta исчезает из салонов: что происходит с самой популярной машиной в России

Популярность Lada Granta 2024 на фоне повышения цен: что изменилось

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Семейство Lada Granta 2024 года по-прежнему остается самым популярным на российском рынке. Однако базовые версии этой модели практически невозможно найти в автосалонах. Более того, "АвтоВАЗ" неоднократно повышал цены на некоторые версии автомобиля. Несмотря на эти изменения, Granta все еще остается самым доступным автомобилем в своем сегменте.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, CC BY 4.0

Одна из причин популярности модели — низкие эксплуатационные расходы, независимо от выбранной модификации (фото: Lada). Недавно аналитики подсчитали, что за пять лет владелец Granta Sport потратит на обслуживание около миллиона рублей. Это относится к самой дорогой версии Granta, которая появилась на российском рынке примерно год назад и с тех пор подорожала на 155 тысяч рублей.

Интересно, что модель недавно вошла в ТОП-3 самых популярных автомобилей на вторичном рынке, заняв второе место по объемам продаж. Средняя цена на эту модель на вторичном рынке немного превышает 700 тысяч рублей. Согласно официальному сайту "АвтоВАЗа", за аналогичную сумму можно приобрести новую Granta в базовой комплектации, однако такие версии редко встречаются в автосалонах.

"АвтоВАЗ" продолжает работать над обновлением Granta. Представители завода сообщили, что скоро самая доступная версия получит новое оборудование, которого раньше не было. До конца года Granta в топовой комплектации будет оснащена круиз-контролем и климатической системой. Однако пока неизвестно, насколько подорожает автомобиль после внедрения этих опций.

В июле "АвтоВАЗ" впервые за долгое время столкнулся с нехваткой комплектующих для Granta. Сообщается, что компания начала выпускать автомобили без спинок сидений. Пока количество таких машин невелико, и они хранятся на заводской площадке. Когда предприятие намерено восстановить полные комплектации, неизвестно, возможно, проблема будет решена в ходе корпоративного отпуска в начале августа.

Аналитики предполагают, что "АвтоВАЗ" продолжит выпуск Granta еще многие годы, несмотря на ранние заявления руководства. Напомним, что завод планирует вывести модель с рынка около 2026 года, заменив её на Искру, которая будет значительно дороже — разница в цене может составить 500-600 тысяч рублей. Это означает, что "АвтоВАЗ" может исключить из своего модельного ряда бюджетные автомобили, что, вероятно, приведет к снижению общих продаж.

Кроме того, "АвтоВАЗ" недавно пересмотрел комплектации Granta в версиях Sport и Sportline, увеличив их стоимость более чем на 100 тысяч рублей. Это связано с тем, что обе модификации лишились упрощенных комплектаций. Несмотря на значительное подорожание, никаких существенных изменений в эти версии внесено не было. Представители завода пока не прокомментировали данную ситуацию.

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