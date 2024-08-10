Названы марки автомобилей из «чёрного списка» сотрудников ГАИ

Какие марки авто чаще всего становятся объектами внимания сотрудников ДПС

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

В ГАИ существует список автомобильных марок, которые привлекают особое внимание сотрудников дорожно-патрульной службы. Портал 32Cars сообщает о шести «опасных» марках, владельцы которых подвергаются чаще всего проверкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, CC BY 4.0

В начале списка находится Lexus, так как эти машины часто становятся объектами угона. Следующей в списке идет Audi, которую гаишники останавливают из-за плохого состояния старых моделей и популярности среди угонщиков. Марка Opel заняла третье место из-за того, что водители этих автомобилей часто нарушают правила и не следят за состоянием своих машин.

На четвертом месте — Lada, водителей которых останавливают чаще всего из-за неисправностей и популярности среди мошенников. Volkswagen занимает пятое место, так как их владельцев также проверяют из-за технических проблем и риска угона.

Отдельно стоит отметить BMW, не вошла в список, но при этом считается «королевой дорожных проверок». Водителей BMW проверяют по многим причинам, таким как угон, технические неисправности, популярность среди нарушителей ПДД.