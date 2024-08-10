В Госдуме планируют рассмотреть законопроект, который предполагает ужесточение наказания за опасное вождение. Новые меры могут вступить в силу уже в 2025 году.
Под понятием опасного вождения теперь будут пониматься следующие действия:
За первое нарушение будет предусмотрен штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей, а за повторное — лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.
Автоэксперт и блогер Антон Воротников в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей прокомментировал возможную эффективность этой меры и сложности в отслеживании нарушителей.
"Если водитель будет знать, что за опасное вождение грозит штраф, он будет осторожнее в своих маневрах. Но как доказать факт опасного вождения на месте — это вопрос", — отметил эксперт.
Воротников предположил, что это может привести к множеству судебных разбирательств, так как водители будут искать способы избежать наказания. По его мнению, для этого потребуется значительное время и усилия.
"Необходимо отслеживать, как водитель ехал, когда и куда перестроился, использовал ли он поворотник. Можно вести себя опасно даже с включенным поворотником, просто маневрируя по своему желанию", — добавил он.
Эксперт подчеркнул, что без четкой видеофиксации, которая должна показывать машину и водителя в нужном ракурсе, доказательства в суде могут быть проблематичными, что приведет к множеству спорных ситуаций.
"То, что такие меры вводятся — это шаг в правильном направлении. Они могут предотвратить непродуманные маневры, но также важно учитывать, что опасное вождение могут совершать и новички, которые только учатся водить. Например, если человек получил права и перестроился без поворотника или не посмотрел в зеркала — это тоже опасное вождение", — заключил Воротников.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.