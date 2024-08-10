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В 2025 году в России начнут лишать прав за опасное вождение — узнайте, за что именно

Госдума рассматривает законопроект об ужесточении наказаний за опасное вождение
2:22
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В Госдуме планируют рассмотреть законопроект, который предполагает ужесточение наказания за опасное вождение. Новые меры могут вступить в силу уже в 2025 году.

Госдума рассматривает законопроект об ужесточении наказаний за опасное вождение
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Под понятием опасного вождения теперь будут пониматься следующие действия:

  • Неуступка дороги транспортному средству с преимущественным правом проезда.
  • Перестроение при плотном движении, когда все полосы заняты.
  • Несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала.
  • Резкое торможение без необходимости.
  • Препятствование обгону.

За первое нарушение будет предусмотрен штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей, а за повторное — лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Автоэксперт и блогер Антон Воротников в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей прокомментировал возможную эффективность этой меры и сложности в отслеживании нарушителей.

"Если водитель будет знать, что за опасное вождение грозит штраф, он будет осторожнее в своих маневрах. Но как доказать факт опасного вождения на месте — это вопрос", — отметил эксперт.

Воротников предположил, что это может привести к множеству судебных разбирательств, так как водители будут искать способы избежать наказания. По его мнению, для этого потребуется значительное время и усилия.

"Необходимо отслеживать, как водитель ехал, когда и куда перестроился, использовал ли он поворотник. Можно вести себя опасно даже с включенным поворотником, просто маневрируя по своему желанию", — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что без четкой видеофиксации, которая должна показывать машину и водителя в нужном ракурсе, доказательства в суде могут быть проблематичными, что приведет к множеству спорных ситуаций.

"То, что такие меры вводятся — это шаг в правильном направлении. Они могут предотвратить непродуманные маневры, но также важно учитывать, что опасное вождение могут совершать и новички, которые только учатся водить. Например, если человек получил права и перестроился без поворотника или не посмотрел в зеркала — это тоже опасное вождение", — заключил Воротников.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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