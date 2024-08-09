Для производства компонентов АвтоВАЗу будет выделен льготный кредит на сумму 7 млрд рублей

АвтоВАЗ получит льготный займ на сумму 7 млрд рублей

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Фонд развития промышленности (ФРП) заключил соглашения о выделении льготных займов на сумму 7 млрд рублей компании "АвтоВАЗ" для производства компонентов и двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе ФРП.

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Директор ФРП Роман Петруца отметил, что новые проекты компании "АвтоВАЗ" получили поддержку в виде льготного кредитования на общую сумму 7 млрд рублей. Средства будут направлены на производство компонентов для новых автомобилей Lada Aura в Тольятти, а также на разработку усовершенствованного 16-клапанного двигателя объемом 1,6 и 1,8 литров для автомобилей Lada и других моделей.