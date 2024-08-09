Фонд развития промышленности (ФРП) заключил соглашения о выделении льготных займов на сумму 7 млрд рублей компании "АвтоВАЗ" для производства компонентов и двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе ФРП.
Директор ФРП Роман Петруца отметил, что новые проекты компании "АвтоВАЗ" получили поддержку в виде льготного кредитования на общую сумму 7 млрд рублей. Средства будут направлены на производство компонентов для новых автомобилей Lada Aura в Тольятти, а также на разработку усовершенствованного 16-клапанного двигателя объемом 1,6 и 1,8 литров для автомобилей Lada и других моделей.
"Обновленный двигатель будет использоваться в автомобилях Lada, включая серию Vesta, а также в новых моделях Aura и других перспективных моделях. Общий бюджет двух проектов составляет 7,3 млрд рублей, из которых 5,7 млрд рублей предоставляет ФРП в качестве льготных займов", — отметили представители ФРП.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.